Netflix autopsie les affaires Fourniret et Murdaugh : les 3 documentaires criminels les plus captivants à (re)voir absolument

La cohabitation entre la rétrospective des événements tragiques et le direct du procès visible certains soirs sur CNN est déstabilisante.

Sur le service de streaming, les trois épisodes racontent les circonstances troubles des meurtres de Maggie Murdaugh (52 ans) et de Paul Murdaugh (22 ans).

Sur le banc des accusés du palais de justice du comté de Colleton, Alex Murdaugh (64 ans) rejette toute responsabilité dans la mort de son épouse et de son fils.

Focus sur Monique Olivier, la femme de l’ogre des Ardennes

Le trouble sera également de mise dès ce jeudi 2 mars 2023 avec l’arrivée des cinq épisodes de la mini-série L’Affaire Fourniret. Sous-titre : Dans la tête de Monique Olivier.

“De 1987 à 2003, les crimes de Michel Fourniret en font le meurtrier le plus tristement célèbre de France”, souligne le synopsis publié par le géant américain de la SVOD. “Simple pion ou complice active, son épouse reste quant à elle une énigme… ”

Les 3 documentaires à rattraper

Sensations du moment, Le Sang des Murdaugh et L’Affaire Fourniret s’inscrivent dans une longue tradition Netflix du documentaire criminel : Tiger King, Making a Murderer, Grégory, Don’t Fuck With Cats, etc.

Lesquels faut-il absolument (re)voir, (re)découvrir ?

Découvrez ci-dessous notre sélection des 3 documentaires criminels de Netflix les plus captivants.

1. L’affaire Watts : chronique d’une tuerie familiale (83 minutes)

L’affaire en deux mots. À Frederick dans le Colorado (USA), Shannon Watts, enceinte, et ses deux fillettes Celeste et Bella sont portées disparues. Les soupçons se portent rapidement sur Christopher, l’époux et père.

Pourquoi faut-il regarder ? Aux antipodes du travail d’orfèvre d’un réalisateur comme Jean-Xavier de Lestrade (voir ci-dessous), L’affaire Watts mise à 99 % sur les images et les messages piochés sur les réseaux sociaux, dans les téléphones des proches, aux archives de la police, etc. C’est un traitement brut et d’une efficacité perturbante.

2. Soupçons (13 épisodes)

L’affaire en deux mots. 9 décembre 2001, Michael Peterson appelle les secours en panique. L’écrivain américain vient de trouver son épouse Kathleen inconsciente après une chute dans les escaliers. Elle ne survivra pas à ses blessures. Les enquêteurs découvrent que d’autres décès similaires jalonnent la vie de l’auteur.

Pourquoi faut-il regarder ? Auteur de l’exceptionnel Un coupable idéal, Jean-Xavier de Lestrade pose son regard de documentariste empathique et minutieux à l’heure de filmer les arcanes de ce dossier hors du commun. Netflix a produit trois épisodes supplémentaires en 2018, en complément de ceux chaperonnés à l’origine par Canal +.

3. Long Shot (40 minutes)

L’affaire en deux mots. Août 2003, Juan Catalan (24 ans) est arrêté et jeté en prison pour le meurtre d’une adolescente de 16 ans. Le soir du meurtre, l’accusé affirme qu’il faisait partie des 54 000 spectateurs d’un match de baseball. Comment le prouver ?

Pourquoi faut-il regarder ? Il est question ici de prouver l’innocence plutôt que de prouver la culpabilité. Ce n’est jamais une mince affaire dans le système judiciaire américain aux mille failles. L’incroyablement dénouement fait oublier la réalisation classique centrée sur l’alternance des témoignages face caméra.