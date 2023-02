L’espion TikTok banni des téléphones des fonctionnaires belges ? “J’ai demandé un rapport”, annonce Mathieu Michel

Les ultimatums officiels tombent les uns après les autres ces derniers jours.

Exemple : les employés de la Commission sont priés d’ici le 15 mars 2023 “de supprimer l’application TikTok sur les appareils professionnels et les appareils personnels enregistrés aux services d’appareils portables de la Commission”.

Ceci afin de “ […] de protéger les données de la Commission et d’accroître sa cybersécurité”, dixit le courrier électronique adressé aux fonctionnaires européens.

Concrètement, le réseau social administré par la société chinoise ByteDance est soupçonné de tous les maux de la Terre, de l’espionnage au profit de la Chine au pillage des données personnelles. Certes, ce n’est pas nouveau. Mais avec l’entrée en lice de la Commission, du président américain et du Premier ministre canadien Justin Trudeau, ce réveil des consciences, indissociable du contexte géopolitique international, se mue en lame de fond.

Au point d’atteindre la Belgique ?

Dans l’attente du rapport du Centre pour la Cybersécurité Belgique

“Je viens de demander un rapport au Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB) suite aux récentes évolutions par rapport à TikTok”, annonce Mathieu Michel, le Secrétaire d’État à la Digitalisation. “Le CCB nous remettra incessamment ce document qui sera soumis au Conseil National de Sécurité (CNS). Pour rappel, la cybersécurité dépend directement du Premier ministre Alexander De Croo. C’est lui qui verra la suite à donner à ce rapport, en collaboration avec les autres membres du CNS. On est particulièrement prudent, car il est évident que c’est le genre d’application qui peut potentiellement déposer sur un smartphone un logiciel qui peut capter un certain nombre d’informations. ”

“Peut-être que tous les fonctionnaires ne sont pas systématiquement conscients de cela”, poursuit Mathieu Michel. “Lorsque l’on utilise un téléphone professionnel, on doit être très attentif à bien sélectionner les applications que l’on installe parce que certaines demandent l’accès à un certain nombre de données qui ne sont nécessaires au bon fonctionnement. Il faut inviter à la plus grande prudence. Quand on a des fonctions stratégiques dans un territoire comme le nôtre, je pense qu’on doit se montrer responsable. Moi, à titre personnel, je n’ai jamais installé TikTok sur mon téléphone. ”