Le catalogue Netflix va perdre 23 programmes en mars 2023 : voici 5 films et séries à regarder d’urgence

Exemple : en mars 2023 en Belgique, le service de streaming (SVOD) américain va injecter 30 nouveautés et supprimer 13 séries (318 épisodes), 4 films et 6 courts-métrages d’animation.

Parmi les nouveautés majeures : la mini-série documentaire L’Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier (2 mars), la deuxième saison de Sex/Life (2 mars), le film Luther Ange déchu (10 mars), la deuxième saison de Shadow and Bone La saga Grisha (16 mars).

Parmi les disparitions notables : les cinq saisons d’une série culte centrée sur une famille dysfonctionnelle, un film turc larmoyant qui avait fait sensation en 2019, les trois saisons d’une attachante série israélienne.

Le jeune public est également touché, avec la suppression d’une ribambelle de courts-métrages Lego.

Découvrez ci-dessous la liste des 23 programmes qui quitteront le catalogue belge de Netflix en mars 2023. Sous la liste, place à la sélection des 5 séries et films à rattraper avant qu’il ne soit trop tard.

Dernier jour sur Netflix 4 mars 2023

Under arrest (série documentaire, 7 épisodes).

Une famille de croque-morts (série documentaire, 8 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 5 mars 2023

Borderliner (série, 8 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 7 mars 2023

Miracle in cell no. 7 (film).

Dernier jour sur Netflix 14 mars 2023

Arrested Development (série, 83 épisodes).

The Art of Loving (film).

Black Ink Crew (série documentaire, 33 épisodes).

The Thousand Faces of Dunia (film).

À Korean Odyssey (série, 20 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 15 mars 2023

Bakugan Armored Alliance (série animée, 51 épisodes).

Bakugan Geogan Rising (série animée, 26 épisodes).

Lego DC Comics Batman, La ligue des justiciers (court-métrage d’animation).

Lego Marvel Avengers Reassembled ! (court-métrage d’animation).

Lego Marvel Super Heroes, Puissance Maximum (court-métrage d’animation).

Lego Marvel Black Panther, Dangers au Wakanda (court-métrage d’animation).

Lego Marvel Super Heroes, Les gardiens de la galaxie, la menace de Thanos (court-métrage d’animation).

Lego Jurassic World, la légende d’Isla Nublar (série animée, 13 épisodes).

Lego Jurassic World, l’attraction secrète (série animée, 2 épisodes).

Lego Jurassic World, l’évasion de l’indominus (court-métrage d’animation).

Dernier jour sur Netflix 18 mars 2023

Instant Hotel (série de téléréalité, 6 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 19 mars 2023

Masameer The Movie (film d’animation).

Timeless (série, 28 épisodes).

Dernier jour sur Netflix 24 mars 2023

Les Shtisel, une famille à Jérusalem (série, 33 épisodes).

Les 5 programmes Netflix à (re) voir avant leur suppression en mars 2023

1. Borderliner (série, 8 épisodes)

Disponible sur Netflix jusqu’au 5 mars 2023.

Splendide et froide, la forêt norvégienne est le théâtre de cet excellent thriller qui est injustement passé inaperçu. Au cœur du récit : un policier en disgrâce manipule une enquête criminelle pour protéger sa famille.

2. Miracle in cell no. 7 (film)

Disponible sur Netflix jusqu’au 7 mars 2023.

2013, le cinéma sud-coréen adapte la véritable histoire de ce papa handicapé mental séparé de sa fille et emprisonné pour un crime qu’il n’a pas commis. 2019, le cinéma turc s’empare à son tour du récit. Le film fait sensation sur Netflix et dans les salles turques (5,3 millions d’entrées).

3. Arrested Development (série, 5 saisons, 83 épisodes)

Disponible sur Netflix jusqu’au 14 mars 2023.

De 2003 à 2006, les frasques des Bluth, une famille fortunée qui a soudainement tout perdu, font les beaux jours de la chaîne Fox. Le ton est délirant, le casting épatant. En 2013, Netflix récupère la série laissée à l’abandon et lui donne deux saisons supplémentaires.

4. Timeless (série, 2 saisons, 28 épisodes)

Disponible sur Netflix jusqu’au 19 mars 2023.

C’est un audacieux mélange entre Jules Vernes et Retour vers le futur. Des criminels voyagent dans le temps et essaient de modifier le cours de grands événements historiques. Une historienne, un soldat et un informaticien se dressent sur leur route.

5. Les Shtisel, une famille à Jérusalem (série, 3 saisons, 33 épisodes)

Disponible sur Netflix jusqu’au 24 mars 2023.

Cette série israélienne chronique avec beaucoup de justesse, de pudeur et d’émotion le quotidien d’une famille juive orthodoxe de Jérusalem dirigée avec autorité par un patriarche rigide.