Proximus a perdu des milliers de clients TV en 2022 : “Ils ne sont pas partis chez VOO ou Telenet”

Entre début avril et fin décembre 2022, la plate-forme a perdu 23 000 clients (-1,27 %). Dans le détail : -1 000 entre début avril et fin juin, -13 000 entre début juillet et fin septembre, -9 000 entre début octobre et fin décembre.

Taille du portefeuille fin décembre 2022 : 1 710 000 clients.

La faute aux “cord-cutters”

Ce n’est pas encore l’hémorragie mais la pente savonneuse est perceptible.

En ligne de mire : le phénomène du “cord-cutting” et les “cord-cutters”, ces abonnés qui coupent le cordon de la TV digitale au profit du streaming payant (Netflix, Disney +…) et gratuit (YouTube, Auvio…).

“Il y a une tendance structurelle du marché vers du cord-cutting”, confirme Guillaume Boutin, le CEO de Proximus. “L’année dernière, je pense qu’on a atteint probablement le pic de la pénétration des services de télévision via des canaux traditionnels. On va commencer à voir une diminution progressive du nombre de clients TV qui sont fournis par les opérateurs télécoms. Ces clients, ils sont donc partis pour des raisons de structure de marché. Les jeunes en particulier, mais aussi les moins jeunes, décident de ne plus souscrire à des services de télévision fournis par les opérateurs. ”

Des parts de marché prises à Telenet et VOO

“Où sont partis ces clients ? ”, s’interroge Guillaume Boutin. “Pas chez Telenet ni chez VOO. C’est quoi la dynamique du marché aujourd’hui ? On gagne des parts de marché dans le monde de la télévision. On en prend à Telenet, on en prend à VOO, grâce à la fibre, grâce à notre progression dans le nord du pays. Quand vous regardez les chiffres du marché, la décroissance de Proximus est inférieure à la décroissance annoncée par d’autres opérateurs. ”

Force est de constater que la télévision digitale de Telenet perd bien plus sérieusement des plumes que celle de Proximus.

-3,8 % en douze mois chez Telenet

Présent en Flandre, à Bruxelles et dans la botte du Hainaut, l’opérateur flamand laisse filer depuis deux ans plus de 10 000 clients TV chaque trimestre.

En douze mois, la télé de Telenet a basculé de 1 762 000 clients (fin décembre 2021) à 1 694 700 clients (fin décembre 2022). Soit une sérieuse contraction de 3,8 %.

Pour amortir le choc, Telenet entend proposer ses services (Internet, TV) en Wallonie sur le réseau de VOO une fois que le rachat du câblo-opérateur wallon par Orange aura été validé par la Commission européenne (fin mars 2023 ?). Telenet et Orange ont déjà signé un accord dans ce sens.