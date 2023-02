Thrillers et suspense sur Netflix : 5 séries exceptionnelles et méconnues à regarder en 2023

Les compteurs s’affolent : 92 millions d’heures visionnées entre le 9 et le 12 février 2023. Tout ça en quatre jours et cinq épisodes seulement !

Bref, le personnage de Joe Goldberg (Penn Badgley), ses obsessions et ses pulsions meurtrières continuent plus que jamais de faire recette.

Plus généralement, le thriller reste un genre (très) prisé sur le service de streaming américain.

C’est un filon juteux que l’expert de la SVOD exploite généreusement, notamment via les adaptations du romancier Harlan Coben. Exemples : Intimidation, Innocent, Safe.

Dans l’ombre de You et privés de promotion

Prudence, toute médaille a son revers.

Des locomotives comme You et ces adaptations de Coben relèguent dans l’ombre et l’anonymat tout un bataillon de séries qui ne bénéficient pas de promotion et d’exposition sur la page d’accueil de Netflix.

Pour le formuler autrement, entre meurtres, enquêtes, tensions et tueurs en série, d’excellents thrillers passent injustement inaperçus, trop rapidement planqués dans les caves du catalogue.

C’est notamment le cas de certaines productions étrangères dédaignées par la plate-forme (Inde, Pologne, Corée du Sud…).

Lesquels faut-il absolument découvrir et regarder en 2023 ? Découvrez ci-dessous notre sélection de cinq séries à suspense méconnues à découvrir sur Netflix.

1. Delhi Crime

Inde, 2019-2022. Avec Shefali Shah, Rasika Dugal, Adil Hussain. 2 saisons, 12 épisodes.

2012, l’Inde est sous le choc. À New Delhi, six hommes violent dans un bus une étudiante de 23 ans et tabassent son ami. La jeune femme succombe à ses blessures treize jours plus tard.

2019, la première saison de Delhi Crime raconte l’enquête sur cette affaire qui a bousculé toute la société indienne.

2022, la deuxième saison change de cap et d’intrigue mais porte toujours un regard pertinent sur l’Inde, ses traditions, sa police.

2. Giri/Haji

Royaume-Uni, 2019. Avec Takehiro Hira, Kelly Macdonald, Yōsuke Kubozuka. 1 saison, 8 épisodes.

Policier à Tokyo, Kenzo Mori (Takehiro Hira) est envoyé à Londres pour retrouver son jeune frère disparu et accusé de l’assassinat du neveu d’un Yakuza.

La mission est urgente : une guerre des gangs est sur le point d’exploser au Japon.

Très injustement méconnue, cette mini-série de la BCC marie élégance et audace dans sa mise scène, puissance et subtilité dans le récit.

Le personnage de Kenzo Mori perd ses repères à Londres et doit gérer le fragile équilibre entre devoir (giri) et honte (haji) familiale.

3. Deadwind

Finlande, 2018-2021. Avec Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Mimosa Willamo. 3 saisons, 28 épisodes.

Dès ses prémisses, la série fait dans le classique. Est-ce un mal ? Pas nécessairement. Et certainement pas lorsque sérieux et application charpentent l’intrigue et la psychologie des personnages.

En Finlande, une inspectrice solitaire et traumatisée par la mort de son mari est forcée de faire équipe avec un jeune officier inexpérimenté. On suit dans la foulée la première enquête du duo que tout oppose.

Sans révolutionner le genre, Deadwind est efficace et glacial comme un bon roman policier scandinave.

4. The Mire

Pologne, 2018-2021. Avec Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Zofia Wichłacz. 2 saisons, 11 épisodes.

Pologne, années 80. Deux journalistes décortiquent une enquête bâclée.

Malgré les aveux circonstanciés, ils sont persuadés que l’homme jeté en prison pour le meurtre en pleine forêt d’une prostituée et de son client est innocent. Ça, c’est pour la première saison.

La deuxième fait un saut dans le temps, direction 1997 et une enquête tout aussi glauque, centrée sur la noyade d’un garçon associée à la mystérieuse rupture d’une digue.

5. My Name

Corée du Sud, 2021. Avec Han So-hee, Park Hee-soon, Ahn Bo-hyun. 1 saison, 8 épisodes.

Jiwoo Yoon (Han So-hee) est une jeune femme en quête de vengeance.

Pour trouver l’assassin de son père, elle intègre la police pour le compte d’un baron de la pègre. Contre toute attente, elle trouve aussi l’amour au fil de son infiltration à hauts risques.

My Name marie les genres et les thèmes avec énergie et une efficacité redoutable. Infiltration, vengeance, baston, roman et pègre composent un cocktail explosif.