VOO dévoile ses projets 2023 : connexion des zones blanches, gigabit pour 50 % des Wallons, nouveau modem…

En attendant cette échéance, la filiale de Nethys continue d’avancer ses pions, de développer ses projets. En ligne de mire : l’arrivée d’un nouveau CEO, le raccordement de certaines zones blanches, la poursuite du déploiement du gigabit, etc.

On fait le point.

Du “joyeux bordel” à la formule offensive

Nouveau CEO. Edouard Rodriguez (50 ans) remplacera Christopher Traggio comme CEO de VOO SA à partir du lundi 20 février 2023. C’est un changement dans la continuité, assure celui qui a rejoint les rangs de l’opérateur en septembre 2009.

“Christopher part relever un autre défi en Europe. Je suis un enfant de VOO, j’ai occupé toute une série de fonctions dans la société, j’ai expérimenté toutes ses facettes. On est passé d’un joyeux bordel au lancement de la marque à une boîte offensive et attachée à la relation client, à la qualité du réseau et à la générosité dans le rapport qualité/prix. On va poursuivre dans ces trois directions. ”

Edouard Rodriguez devient CEO de VOO peu avant le probable feu vert du rachat par Orange : "Comme toutes les fonctions du monde, la mienne est temporaire mais je m'inscris dans la durée." ©VOO

Finalisation du rachat. Fin mars 2023, la Commission européenne devrait indiquer si elle autorise ou non le rachat de VOO SA par Orange Belgique. La possible pierre d’achoppement : l’impact négatif sur la concurrence.

Pour montrer patte blanche, Orange et Telenet ont récemment signé un accord historique. Le principe : l’opérateur flamand commercialisera des abonnements fixes (Internet, TV) en Wallonie via le réseau de VOO si jamais les autorités de la concurrence valident le deal.

“On prépare l’adossement, même si je n’ai légalement pas le droit de connaître les plans d’Orange nous concernant”, témoigne Edouard Rodriguez. “Les échanges sont limités et encadrés, on est constamment entourés d’armées d’avocats. ”

230 kilomètres de fibre optique pour raccorder des zones blanches

Déploiement du gigabit. Fin 2022, VOO était en mesure de proposer la connexion Internet domestique à la vitesse de 1 Gbps (gigabit par seconde) à 25 % de sa clientèle potentielle. Prochaines étapes : 50 % de couverture d’ici fin 2023, 100 % d’ici 2027 ou 2028.

Tout juste convertie au gigabit, la ville de Namur entre dans la danse ce 15 février 2023. Suivront bientôt Louvain-la-Neuve, La Louvière et quinze communes du Hainaut, du Brabant et de Liège. Globalement, 170 000 nouveaux foyers seront connectables au giga de VOO d’ici juillet 2023.

“On déploie le gigabit aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale”, insiste Edouard Rodriguez, taclant au passage Proximus et sa fibre optique. “Ce déploiement est hyper simple, il n’est pas nécessaire de percer les voiries, de demander des permis. ”

Zones blanches et subsides. VOO va déployer 230 kilomètres de fibre optique pour injecter le gigabit dans toute une série de zones blanches, ces no man's land privés d’une connexion Internet fiable et rapide. Ce projet d’une trentaine de millions d’€ sera partiellement financé par 17 millions d’€ de subsides obtenus dans le cadre du Plan Relance de la Wallonie.

Ces zones blanches sont situées dans les régions de Ohey, Andenne, Durbuy, Houffalize, Tenneville, Bertogne, Noville, Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Ellezelles, ainsi que des villages de l’entité de Tournai.

Un modem compatible Wi-Fi 6

Nouveau modem. La dernière mouture de la b-box de Proximus fait la part belle au signal Wi-Fi 6 plus rapide. Le Wi-Fi 6 est également dans les cartons de VOO. “On travaille sur un nouveau modem”, témoigne le nouveau CEO Edouard Rodriguez. “Il pourrait être distribué d’ici la fin de l’année. ”

Nouveau décodeur TV. “Comme tous les opérateurs, on travaille aussi sur une nouvelle box TV”, indique Edouard Rodriguez. En attendant son arrivée, “on entend poursuivre et boucler la migration de la vieille interface Fusion vers notre interface la plus récente baptisée VOO TV+. ”

Netflix beaucoup trop gourmand

L’intégration de Netflix. Au contraire de Proximus, VOO ne propose pas la possibilité de se connecter au service de streaming Netflix via son décodeur TV.

“Le problème, ce sont les gens de Netflix, pas nous”, commente Edouard Rodriguez. “Quand on s’est assis à table avec eux, ils ont exigé un minimum d’un million d’abonnés obtenus par notre intermédiaire et des commissions importantes. J’ai 800 000 clients, je fais quoi ? C’est tout simplement impossible, mais l’intégration dans la structure d’Orange changera peut-être la donne. ”