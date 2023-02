Une sous-marque au tarif inchangé depuis 28 mois ridiculise Proximus, Orange et même… son propriétaire

Pour le formuler autrement, dans l’écrasante majorité des cas, Internet en solo coûte plus cher en 2023 qu’en 2022. Exemples :

Scarlet Internet Loco est facturé 34 € par mois depuis le 1er janvier 2023 au lieu de 32 € ( +6,25 % ).

Orange Home Internet est commercialisé contre 46 € par mois depuis le 15 janvier 2023 au lieu de 42 € (+9,5 %).

Dans ces conditions, quels sont les formules Internet et rien d’autre les plus intéressantes en 2023 ? Nous comparons dans le tableau ci-dessous 25 abonnements avant de désigner :

Le plus économique

Le meilleur rapport qualité/prix

Le plus rapide

Prix par mois Réseau Vitesse de téléchargement Vitesse d'envoi Volume mensuel Remarques Scarlet Internet Poco 23 € VDSL 30 Mbps 2 Mbps 50 GB Proximus Internet Essential 25 € VDSL 50 Mbps 4 Mbps 100 GB edpnet VDSL XS 25,95 € VDSL 20 Mbps 2 Mbps Illimité + ligne fixe imposée Telenet Easy Internet 31,41 € Hybride câble coaxial / fibre 100 Mbs 10 Mbps 150 GB Scarlet Internet Loco 34 € VDSL 70 Mbps 10 Mbps Illimité edpnet VDSL XL 35,95 € VDSL 100 Mbps 40 Mbps Illimité + ligne fixe imposée edpnet Fiber XS 35,95 € Fibre optique 150 Mbps 50 Mbps Illimité + ligne fixe imposée Zuny 39 € Hybride câble coaxial / fibre 200 Mbps 10 Mbps Illimité + bouquet de séries Mobile Vikings Internet illimité rapide 40 € Fibre optique 100 Mbps 40 Mbps Illimité Cybernet DSL Basic 41,99 € VDSL 100 Mbps 15 Mbps 750 GB Proximus Internet Start Fiber 42,95 € Fibre optique 120 Mbps 20 Mbps 150 GB edpnet Fiber XL 45,95 € Fibre optique 500 Mbps 100 Mbps Illimité + ligne fixe imposée Orange Home Internet 46 € Hybride câble coaxial / fibre 150 Mbps 7,5 Mbps / 15 Mbps *** Illimité *** Selon la zone Proximus Internet Maxi 54,99 € VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité VOO Solo rapide 55 € Hybride câble coaxial / fibre 200 Mbps 10 Mbps Illimité Mobile Vikings Internet illimité super rapide 55 € Fibre optique 1 Gbps 500 Mbps Illimité Telenet All-Internet 57,68 € Hybride câble coaxial / fibre 300 Mbps 20 Mbps Illimité Proximus Internet Maxi Fiber 59,99 € Fibre optique 350 Mbps 50 Mbps Illimité Orange Home Internet + Internet Boost 61 € Hybride câble coaxial / fibre 400 Mbps 20 Mbps / 40 Mbps *** Illimité *** Selon la zone Cybernet VDSL Unlimited 61,99 € VDSL 100 Mbps 30 Mbps Illimité Cybernet UHS Basic 61,99 € Fibre optique 150 Mbps 50 Mbps 750 GB VOO Solo Giga rapide 67 € Hybride câble coaxial / fibre 500 Mbps / 1 Gbps *** 20 Mbps / 50 Mbps Illimité *** Selon la zone Telenet Giga Internet 72,68 € Hybride câble coaxial / fibre 1 Gbps 40 Mbps Illimité Cybernet UHS 76,99 € Fibre optique 500 Mbps 100 Mbps 3000 GB Cybernet UHS Unlimited 101,99 € Fibre optique 1 Gbps 500 Mbps Illimité

Voici les clés pour le décrypter ce tableau :

La vitesse d’envoi est exprimée en Mbps (mégabit par seconde) ou en Gbps (gigabit par seconde).

1000 Mbps (mégabits par seconde) sont équivalents à 1 Gbps (gigabit par seconde).

Le volume mensuel de données téléchargées et envoyées est exprimé en GB (gigabytes).

Les vitesses de téléchargement et d’envoi correspondent aux vitesses maximales théoriques .

Seuls les abonnements aux réseaux câblés (fibre optique, câble coaxial) sont pris en compte.

Le plus économique

Notre choix. Proximus Internet Essential. 25 € par mois. Vitesses : 50 Mbps en téléchargement, 4 Mbps en envoi. Volume mensuel : 100 GB.

Certes, Proximus Internet Essential n’est pas l’abonnement le moins cher de ce comparatif. Mais contre 2 € de plus par mois, cette formule propose des conditions nettement supérieures à celle de Scarlet Internet Loco. Les vitesses et le volume mensuel sont plus confortables. Il n’y a pas photo.

Le meilleur rapport qualité/prix, mais…

Notre choix. Zuny. 39 € par mois. Vitesses : 200 Mbps en téléchargement, 10 Mpbs en envoi. Volume mensuel : illimité. Bonus : bouquet de séries.

C’est unique dans le paysage belge des télécoms. VOO n’a pas augmenté le prix de l’abonnement de base Zuny depuis son lancement en octobre 2020. C’était à l’époque et c’est encore 39 € par mois pour un produit qui cumule une vitesse de téléchargement élevée et un bouquet de séries en bonus.

28 mois sans la moindre hausse du tarif : ça prouve que le traditionnel discours des opérateurs (“ nos charges grimpent”, “nous devons entretenir notre réseau”) à l’heure de justifier leurs augmentations annuelles est parfois opportuniste.

Le sommet du paradoxe est atteint quand on prend conscience que Zuny, la sous-marque de VOO, fait de l’ombre non seulement à Proximus, Orange et consorts, mais aussi à… VOO.

L’abonnement similaire mais sans bouquet de séries baptisé VOO Solo rapide coûte 16 € de plus par mois. Le client Zuny est par contre privé de l’assistance téléphonique et de l’accès au réseau des boutiques VOO.

La concurrence entre VOO et sa sous-marque Zuny s'exprime sur le site de l'opérateur, où cohabitent l'abonnement à 55 € par mois de VOO et celui à 39 € de Zuny. ©Capture d'écran

Le plus rapide au meilleur prix

Notre choix. Mobile Vikings Internet illimité super rapide. 55 € par mois. Vitesses : 1 Gbps en téléchargement, 500 Mbps en envoi. Volume mensuel : illimité.

Le gigabit par seconde (1 Gbps) en téléchargement est le Graal au moment de profiter à la maison de la connexion Internet la plus rapide du marché.

Plusieurs opérateurs proposent ce service mais Mobile Vikings, propriété de Proximus, est le moins cher du lot, à condition que votre habitation soit connectable au réseau de fibre optique de l’opérateur.