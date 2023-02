Nostalgie : le légendaire Tetris version Game Boy fait son grand retour sur Nintendo Switch

La cartouche livrée avec la console

Le choix du Tetris version Game Boy est évident. C’est une légende parmi les légendes. Un classique absolu du jeu vidéo. Pourquoi, comment ?

A partir de septembre 1990, la Game Boy est commercialisée en Europe en combinaison avec la cartouche Tetris. C’est le seul jeu dont dispose généralement les nouveaux clients. Le succès commercial de la console portable dope ipso facto la popularité du jeu.

Ce n’est pas tout. Malgré les capacités limitées de la machine, l’adaptation du casse-tête de l’ingénieur soviétique Alekseï Pajitnov est redoutable d’efficacité. Peu importe l’absence de couleurs sur les briques. Des codes visuels pertinents permettent de distinguer aisément chaque « tétromino ». Même la musique lancinante est de la partie.

Neuf titres, dont du Mario et du Zelda

Dans un premier temps, le catalogue Game Boy disponible sur Switch via le Nintendo Switch Online comprend neuf titres :

Tetris

Super Mario Land 2 – 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

GARGOYLE’S QUEST

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid II – Return of Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Suivront prochainement : Kirby's Tilt 'N Tumble, Pokémon Trading Card Game, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, The Legend of Zelda: Oracle of Seasons.

Les clients de l’abonnement de l’abonnement supérieur Nintendo Switch Online + Pack additionnel (39,99 € par an) bénéficient en bonus d’une sélection de jeux Game Boy Advance :

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc. : Mega Mini-jeux

Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Suivront prochainement : Kirby et le Labyrinthe des Miroirs, Metroid Fusion, Fire Emblem, F-Zero Maximum, Velocity, Golden Sun.