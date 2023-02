Netflix : cette série du top 3 en Belgique est menacée de mort, les fans et le créateur se mobilisent

Sur les réseaux sociaux, les fans paniquent et font entendre leur voix. Le créateur Joe Cornish plaide sa cause. Seront-ils entendus ? On fait le point.

+ La bande-annonce de la saison 1 de Lockwood&Co :

Loin derrière les chiffres monstrueux de Wednesday

Sur papier, la première saison de Lockwood&Co signe des débuts encourageants.

En Belgique, cette production anglaise est troisième dans le top 10 des séries les plus populaires (8 février 2023), derrière La petite fille sous la neige et Ginny&Georgia. Dans le monde, les huit épisodes ont cumulé 39,42 millions d’heures visionnés entre le 30 janvier et 5 février 2023.

Ce 8 février 2023, Lockwood & Co occupe une belle troisième place au classement des séries le plus populaires sur Netflix en Belgique. ©Capture d'écran

Le score est honorable mais (ultra) éloigné de celui de Wednesday, tout en naviguant à distance respectable de celui de 1899 :

Wednesday , 341,23 millions d’heures visionnées du 21 au 27 novembre 2022.

1899, 79,27 millions d’heures visionnées la semaine du 14 au 20 novembre 2022.

La mobilisation pour éviter le scénario fatal de 1899

La comparaison avec 1899 est inquiétante. Imaginée par les créateurs de Dark, la série allemande est d’ores et déjà passée à la trappe. La saison 2 ne verra jamais le jour, malgré des audiences clairement satisfaisantes.

Pourquoi ? Le taux de complétion serait en cause. Soit le pourcentage de spectateurs qui finissent une saison. S’il est inférieur à 50 %, Netflix est enclin à actionner la guillotine.

Le projet Lockwood&Co va-t-il connaître un scénario à la 1899 ? Tout n’est pas perdu si 1. les abonnés regardent la saison 1 dans son intégralité 2. les heures de visionnage continuent de s’empiler.

Pour réunir ces deux conditions, les fans se mobilisent sur les réseaux sociaux.

Un manque flagrant de promotion ?

Pour expliquer les audiences positives sans être pour autant flamboyantes, les supporters de Lockwood&Co tirent à boulets rouges sur Netflix. Le service de streaming est accusé de ne pas soutenir comme il se doit sa série.

“C’est moi ou Netflix ne fait pratiquement pas de promo de Lockwood and co ? ”, s’interroge sur Twitter le journaliste Nils Wilcke. “C’est pourtant une série très bien réalisée et plutôt prenante. Ce serait dommage de ne pas faire une seconde saison”

C'est moi ou Netflix ne fait pratiquement pas de promo de Lockwood and co? C'est pourtant une série très bien réalisée et plutôt prenante. Ce serait dommage de ne pas faire une seconde saison @NetflixFR #LockwoodandCo pic.twitter.com/d4YtdSg9GX — Nils Wilcke (@paul_denton) January 31, 2023

Des célébrités montent également au créneau pour défendre l’adaptation des romans de Jonathan Stroud. Exemple : Nick Frost, l’éternel comparse de Simon Pegg dans Shaun of the Dead, Hot Fuzz et The World’s End, s’empare de Twitter pour déclarer sa flamme.

“Juste pour dire que J’ADORE absolument Lockwood&Co. Foncez et regardez ! C’est amusant et ça fout la trouille. J’adore les fantômes. ”

Just to say I am absolutely LOVING Lockwood & Co. Go and have a watch! It’s a lot of fun and some super scares. I ❤️ Ghosts. #LockwoodandCo #JoeCornish #ghosts — Nick Frost (@nickjfrost) February 6, 2023

Le créateur en remet une couche

Dans une interview accordée au magazine Empire, le créateur de la série Joe Cornish insiste lui aussi. Basée sur les deux premiers livres, L’escalier hurleur et Le crâne qui murmure, la saison 1 n’est que le début. Il y a encore bien des histoires à raconter dans le monde tourmenté de Lockwood&Co.

“Ça va vraiment quelque part et il y a vraiment une fin”, insiste Joe Cornish, soucieux de poursuivre l’aventure dans une poignée de saisons supplémentaires.