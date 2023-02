La nouvelle vidéo du retour de Berlin, le braqueur fou de “La casa de papel” sur Netflix

Aussi imprévisible, violent et manipulateur soit-il, Berlin est l’un des personnages les plus populaires de la série La casa de papel sur Netflix. L’interprétation subtile et féroce de Pedro Alonso n’est pas étrangère à cet attachement pour le braqueur au tempérament de feu. Le sourire en coin de l’acteur espagnol (51 ans) fait systématiquement mouche.