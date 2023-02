Netflix punit ses clients économes et réserve une fonction spectaculaire aux abonnés Premium à 17,99 € par mois

Introduite pour tous dans une relative discrétion en juillet 2022, la fonction Audio spatial est exclusivement réservée depuis le 1er février 2023 aux abonnés Netflix Premium, la formule haut de gamme facturée 17,99 € par mois.

Principe de l’Audio spatial : créer un environnement sonore immersif et enveloppant sans qu’il ne soit nécessaire de posséder une barre de son, un home cinéma, une flopée de haut-parleurs.

Disponible sur plus de 700 programmes Netflix

Développée par Sennheiser, cette technologie dope la bande sonore d’une sélection de programmes Netflix consommés sur téléviseur, ordinateur, tablette et smartphone, via les haut-parleurs stéréo de l’appareil, le casque, les écouteurs.

“L’audio spatial offre une expérience immersive sur tous les appareils, sans équipement supplémentaire”, insiste le service streaming. “Il est à présent disponible pour plus de 700 programmes parmi les plus regardés, dont Stranger Things, The Watcher, Mercredi et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés. ”

Un extrait de Stranger Things pour convaincre les sceptiques

Pour vous convaincre des bienfaits de cette technologie, Netflix publie cette vidéo de démonstration sur YouTube :

La deuxième partie de la séquence revisite une scène marquante de la saison 4. À la patinoire, Onze est victime de harcèlement et de moqueries assénées par des ados de son lycée qui tournent inlassablement autour d’elle.

“Vous entendez les voix et les bruits de patins à roulettes qui vous entourent ? ”, vous demande Netflix. Sur papier, l’audio spatial est censé vous immerger au cœur de la patinoire, comme si vous étiez dans la peau de Onze submergées et entourées par les sons, les bruits, les paroles blessantes.

Un logo pour retrouver les films et les séries compatibles

Comment savoir si un programme Netflix bénéficie de l’Audio spatial ? Il suffit de prendre la direction de la fiche descriptive d’un film, d’une série ou d’un documentaire pour vérifier si le logo Audio spatial à la droite des pictogrammes d’avertissement.

Dans le catalogue Netflix, c'est ce logo qui annonce la présence d'une bande sonore enveloppante grâce à la technologie Audio spatial. ©Netflix

Autre option : encoder Audio spatial dans le moteur de recherche de la plate-forme de SVOD pour afficher la longue liste des programmes compatibles.

Ce n’est que le début, souligne Netflix. “Nous allons également ajouter l’audio spatial aux nouveaux programmes phares à mesure qu’ils seront disponibles, notamment You, Toi chez moi et vice versa, Luther : Soleil déchu et Tour de France. ”

Un autre bonus pour les abonnés Premium

Netflix a accordé ce 1er février 2023 un deuxième bonus aux abonnés Premium : la possibilité de télécharger des programmes sur six appareils plutôt que quatre.

Disponible sur une généreuse sélection de films, de séries et de docus, le téléchargement permet de regarder ses vidéos hors ligne, sans obligation d’être connecté à Internet.