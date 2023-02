Les nouveaux Samsung Galaxy S23 font grimper la proportion de matériaux recyclés et… les prix : jusqu’à +14,3 %

La famille Galaxy S incarne depuis 2010 le haut de gamme du constructeur sud-coréen. C’est la réponse annuelle aux nouveaux iPhone d’Apple. Dévoilée ce 1er février, la cuvée 2023 fait la part belle à trois modèles :

Samsung Galaxy S23. Écran 6,1 pouces. À partir de 949 €. +100 €, +11,8 % par rapport au S22.

Samsung Galaxy S23+. Écran 6,6 pouces. À partir de 1199 €. +150 €, +14,3% par rapport au S22 +.

Samsung Galaxy S23 Ultra. Écran 6,8 pouces. À partir de 1399 €. +150 €, +12% par rapport au S22 Ultra.

Disponibilité en Belgique : à partir du 17 février 2023.

Au centre de la nouvelle famille Galaxy, le S23 Ultra bénéficie d'un arsenal photographique plus complet que celui du S23+ (à gauche) et du S23 de base (à droite). ©Samsung

L’évolution du prix du Galaxy S : +79,4 % en 13 ans

Du strict point de vue tarifaire, l’arrivée de la nouvelle génération fait mal, très mal. L’addition grimpe au cas par cas de 100 € à 150 €.

La pilule est particulièrement amère à avaler pour le modèle de base, dont le prix oscillait entre la baisse et le statu quo ces dernières années.

Le tableau ci-dessous nous apprend également que 420 € séparent le prix de lancement du premier Galaxy S (2010) de celui du Galaxy S23. Soit une hausse fulgurante de 79,4 %.

Année Modèle de base Prix Evolution 2023 Samsung Galaxy S23 949 € +11,8% 2022 Samsung Galaxy S22 849 € Inchangé 2021 Samsung Galaxy S21 849 € -5,5% 2020 Samsung Galaxy S20 899 € Inchangé 2019 Samsung Galaxy S10 899 € +4,6% 2018 Samsung Galaxy S9 859 € +6,2% 2017 Samsung Galaxy S8 809 € +15,7% 2016 Samsung Galaxy S7 699 € -1,4% 2015 Samsung Galaxy S6 709 € +4,4% 2014 Samsung Galaxy S5 679 € Inchangé 2013 Samsung Galaxy S4 679 € +4,6% 2012 Samsung Galaxy SIII 649 € Inchangé 2011 Samsung Galaxy SII 649 € +22,7% 2010 Samsung Galaxy S 529 € /

Une montagne de promesses

Comme de coutume, Samsung nous promet monts et merveilles avec ses S23. Le refrain est connu et décliné par tous les constructeurs majeurs : le nouveau modèle est meilleur que le précédent. Tout est mieux, assure le constructeur asiatique la main sur le cœur : la photo, l’autonomie, la puissance du processeur, le design…

Exclusifs aux Galaxy S23, le mode Astrophoto vous aide à photographier les étoiles, les astres, la Voie lactée... ©Samsung

Des filets de pêche recyclés

En marge de cette débauche de superlatifs, Samsung insiste aussi sur la dimension écoresponsable de ses nouveaux appareils. C’est d’ailleurs une lame de fond dans le monde des nouvelles technologies, à mi-chemin entre le marketing écologique et le greenwashing (écoblanchiment).

Dans la fabrication et l’assemblage, la famille S23 utilise de l’aluminium, du verre et du plastique recyclé. Et notamment du plastique issu des filets de pêche laissés à l’abandon.

“Nous avons travaillé avec Royal DSM, une organisation qui collecte les filets de pêche abandonnés le long de la côte de l’océan Indien et les transforme en granulés de résine polyamide, explique Samsung. Nous avons ensuite travaillé avec Hanwha Compound pour recycler et optimiser ces granulés de résine en un matériau haute performance à utiliser dans notre technologie Galaxy. ”

Les Galaxy S23 misent en partie sur des matériaux recyclés dans le processus d'assemblage. ©Samsung

L’écran de verre est quant à lui composé en moyenne de 22 % de contenus recyclés. L’emballage est fabriqué à partir de papier 100 % recyclé. Exemple : le chariot qui accueille la carte SIM est fait d’aluminium recyclé.

Le nouveau OnePlus présenté le 7 février 2023

Après Samsung et ses Galaxy S23, OnePlus sera le prochain constructeur à présenter son nouveau smartphone haut de gamme. En ligne de mire : le OnePlus 11. En soi, ce n’est pas une vraie nouveauté. Au cœur d’une stratégie décalée, le fabricant chinois a déjà lancé le OnePlus 11 sur son territoire le 4 janvier 2023. La présentation en grande pompe du 7 février est avant tout destinée au reste du monde.

Parmi les nouveautés notables : un bloc photographique circulaire développé en collaboration avec Hasselblad.