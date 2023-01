Orange et Telenet signent un accord historique au profit de la concurrence entre opérateurs en Wallonie

C’est un sérieux frein à la concurrence, notamment en Wallonie où le duopole Proximus/VOO est essentiellement contesté par Orange dans des conditions alambiquées. Pour proposer ses propres abonnements fixes, Orange loue l’infrastructure de VOO depuis 2016.

Éviter la création d’un duopole Proximus/Orange

Déjà partiellement déséquilibrée, la situation prendra un nouveau visage si jamais les autorités de la concurrence (Commission européenne, Autorité belge de la Concurrence) valident l’achat de VOO par Orange.

C’est justement pour envoyer un signal positif à ces autorités qu’Orange et Telenet viennent de signer un accord historique.

Principe : si et seulement si l’acquisition de VOO par Orange est actée, Telenet aura accès pendant 15 ans au réseau fixe d’Orange/VOO en Wallonie et à Bruxelles à l’heure de proposer ses propres abonnements fixes. En retour, Orange continuera d’occuper le réseau fixe de Telenet en Flandre, à Bruxelles et dans la botte du Hainaut.

Pour le formuler autrement, Orange veut rassurer les autorités de la concurrence en signant des accords commerciaux qui permettront à Telenet de débarquer en Wallonie et d’y maintenir un certain niveau de concurrence.

Telenet vise 10 % du marché wallon

“Cela nous permettra de devenir un acteur national convergent et d’offrir un plus grand choix aux clients”, se réjouit John Porter, CEO de Telenet. “Notre stratégie commerciale et de mise sur le marché est déjà bien avancée et nous avons des projets ambitieux pour le Sud du pays : nous visons en effet une part de marché en services fixes d’environ 10 % à moyen terme dans cette nouvelle zone géographique, ce qui renforcera la croissance de Telenet. ”

Ces accords commerciaux concernant les réseaux actuels et dans leurs évolutions (réseau hybride fibre optique et câble coaxial, réseau fibre optique).