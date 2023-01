Netflix : la première grande série de l’année arrive en Belgique le vendredi 27 janvier 2023

Il était temps ! Car le service de streaming américain est plutôt radin dans ces premières semaines de 2023. Dans le rayon délaissé des nouvelles séries, le braquage de Kaleidoscope souffle le chaud et le froid. Dans celui des films, JUNG_E est surtout marqué par la disparition tragique de son actrice principale.

Bref, Netflix évolue en mode mineur ces temps-ci et l’arrivée d’une série dynamique, drôle, cynique, bien réalisée et bien dialoguée fait du bien, beaucoup de bien. Pourquoi faut-il découvrir le petit monde tourment de Lockwood&Co ?

Sur papier, ça ressemble à produit formaté pour les adolescents et les jeunes adultes. Dans un Londres imaginaire bloqué dans les années 80, des esprits et des fantômes sèment la terreur et la mort. Se dressent alors sur leur route les trois jeunes chasseurs d’ectoplasmes de l’agence Lockwood&Co.

Il y a clairement quelques pincées de Ghostbusters dans ce scénario adapté des livres éponymes de Jonathan Stroud. Mais si tout semblait annoncer un produit calibré YA (young adult), le créateur Joe Cornish nous livre une aventure bien ficelée, un thriller surnaturel qui fait la part belle aux dialogues percutants et aux décors londoniens de toute beauté.

Pour faire simple : c’est la première grande série Netflix de l’année 2023.

