L’opérateur Scarlet dope la vitesse de ses connexions Internet en Belgique : de +40 % à +150 %

C’est une bonne nouvelle pour les clients belges de l’opérateur télécoms Scarlet. Dès le 1er février 2023, la sous-marque low cost de Proximus augmentera significativement la vitesse de ses connexions Internet. “Les besoins en matière d’internet évoluent de plus en plus avec le télétravail et/ou des études toujours plus intenses à la maison, ce qui nécessite une connexion internet plus rapide”, explique Scarlet dans un mail adressé à ses abonnés.