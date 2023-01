Netflix: ce drame qui a frappé le film classé numéro 1 en Belgique

Netflix : le roi de trèfle nudiste de la série “Alice in Borderland” est une célébrité controversée au Japon

Il est beau, musclé et nu dans Alice in Borderland. Il, c’est Tomohisa Yamashita, une star de la chanson, de la TV et du cinéma au Japon, tombée en disgrâce à cause d’une histoire d’alcool et d’adolescentes dans une boîte de nuit.