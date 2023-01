La série du moment “The Last of Us” diffusée sur Amazon Prime… mais pas en Belgique

Pedro Pascal (Narcos, The Mandalorian) y incarne Joel, un contrebandier chargé d’évacuer la jeune Ellie, incarnée par Bella Ramsey (Game of Thrones), dans un monde ravagé par une pandémie. L’adolescente possède la faculté d’échapper à l’infection provoquée par un étrange champignon parasite.

Amazon a frappé fort en offrant à ses abonnés Prime Video la possibilité de suivre la série un jour après HBO, sans coût supplémentaire. Mais pas partout.

Les abonnés belges au service Prime d’Amazon ne verront pas la couleur de la dernière série à succès. En effet, BeTV reste le premier diffuseur des contenus HBO depuis le plat pays. Pour suivre “The Last of Us” en Belgique, il faut donc prendre la direction de BeTV Go. Telenet possède également les droits sur notre territoire.

Le premier épisode de “The Last of Us” a reçu un accueil très favorable de la part du public et des critiques et a rassemblé plus de 10 millions de spectateurs en deux jours sur la plateforme de streaming HBO Max.

Neuf épisodes sont prévus pour cette première saison, avec un final prévu mi-mars 2023.