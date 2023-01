Microsoft abandonne définitivement Windows 7 et Windows 8.1 : ce que ça change pour votre vieux PC

L’échéance la plus cruciale : la fin du support étendu. À partir de cette date, l’éditeur ne développe plus et ne diffuse plus la moindre mise à jour de sécurité. C’est une opportunité pour les pirates et les hackers, susceptibles de viser ce système d’exploitation laissé à l’abandon.

Pour le formuler autrement, un vieil ordinateur qui fait tourner une vieille version de Windows est vulnérable dès qu’il se connecte à Internet. En ligne de mire : virus, malwares, logiciels malveillants, chevaux de Troie…

Windows 8.1 vulnérable depuis le 10 janvier 2023

C’est le cas des PC équipés de Windows 8.1 depuis le 10 janvier 2023. Cette édition mal-aimée ne bénéficie plus du support étendu depuis cette date. Comment réagir sur votre PC portable ou de bureau est motorisé par Windows 8.1 ?

Si la machine ne se connecte jamais à Internet, les risques sont quasi inexistants. Sinon, il est nécessaire de changer de système d’exploitation, direction une plate-forme qui continue à recevoir des mises à jour de sécurité.

Hélas, comme le souligne Microsoft, un ordinateur Windows 8.1 ne sera pas apte techniquement à migrer vers Windows 11, la toute dernière version de Windows.

“La plupart des appareils Windows 8.1 ou Windows 8 ne répondront pas aux exigences matérielles pour la mise à niveau vers Windows 11”, concède Microsoft. “Comme alternative, les PC compatibles Windows 8 et 8.1 peuvent être mis à niveau vers Windows 10 en achetant et en installant une version complète du logiciel. Avant d’investir dans une mise à niveau vers Windows 10, veuillez considérer que Windows 10 ne sera plus pris en charge à compter du 14 octobre 2025. ”

Autre possibilité : déserter le monde de Microsoft et de Windows, adopter une distribution libre et gratuite de Linux.

Windows 7 condamné depuis le 14 janvier 2020, mais…

Incroyablement populaire au point de pousser Microsoft à prolonger son cycle de vie, Windows 7 n’est plus dans le régime du support étendu depuis le 14 janvier 2020. Ça, c’est pour la version commerciale du système d’exploitation, destinée à monsieur Tout-le-monde. Mais toute une série d’entreprises ont continué à profiter ces trois dernières années de mise à jour de sécurité via le programme baptisé Extended Security Update.

Cette extension exceptionnelle a également pris fin le 12 janvier 2023.