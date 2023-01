Un concurrent de Netflix quitte la Belgique : quels sont les meilleurs sites de SVOD encore disponibles chez nous ?

Quand ? Son propriétaire Lionsgate n’a pas encore communiqué la date de fermeture. La décision de quitter une série de territoires, dont la Belgique, était tombée le 3 novembre 2022. À l’époque, l’info était passée inaperçue.

Que vaut ce nouveau concurrent de Netflix à 4,99€ par mois?

12 services et 20 abonnements SVOD comparés

Mine de rien, c’est une mauvaise nouvelle pour les spectateurs en quête de programmes atypiques, alternatifs, méconnus. Lancé sous la bannière Starzplay en 2021, rebaptisé Lionsgate + en septembre 2022, le site marie habilement nouveautés audacieuses, pépites sous-estimées (Dr Death, Heels) et classiques (Spartacus).

Dans ce contexte de crise, c’est aussi une plate-forme à petit prix (4,99 € par mois) qui se prépare à tirer sa révérence. En tenant compte de ce retrait, la Belgique francophone abrite 12 services majeurs de SVOD, facturés de 2,99 € à 24,99 € par mois.

Lesquels faut-il privilégier ?

Prix par mois Prix par an Ecrans simultanés Qualité d'image Remarques La Cinétek 2,99 € 30 € / 59 € 1 HD Accès aux 10 films du mois + 12 films ( si 59 € par an) Amazon Prime Belgique 2,99 € 25 € 3 4K HDR Inclus : d'autres services Amazon Shadowz 4,99 € 49 € 2 ? Films d'horreur Crunchyroll Fan 4,99 € 59,88 € 1 SD, HD Animés asiatiques Crunchuroll Méga Fan 6,49 € 64,99 € 4 SD, HD Animés asiatiques Amazon Prime France 6,99 € 69,90 € 3 4K HDR Inclus : d'autres services Amazon Apple TV+ 6,99 € 69 € 6 4K HDR Sooner Student 6,99 € 69,99 € 1 SD / HD selon le film Sooner Essential 7,99 € 79,99 € 1 SD / HD selon le film Disney+ 8,99 € 89,90 € 4 4K HDR Netflix Essentiel 8,99 € 107,88 € 1 HD CineMember 9,99 € 95 € 4 HD Dramapassion Découverte 9,99 € 119,88 € 1 SD Dramas sud-coréens Sooner Family 9,99 € 99,99 € 4 SD / HD selon le film MUBI 11,99 € 143,88 € 2 HD, 4K selon le film Netflix Standard 13,49 € 161,88 € 2 HD Dramapassion Premium 14,99 € 179,88 € 1 HD Dramas sud-coréens Sooner Premium 14,99 € (inclus : 3 locations VOD) 119,99 € (inclus : 25 locations VOD) 4 SD / HD selon le film Inclus : 3 locations VOD par mois / 25 locations VOD par an Netflix Premium 17,99 € 215,88 € 4 4K HDR Inclus : accès aux chaînes Be tv Be tv Go 24,99 € (inclus : chaînes Be tv) 299,88 € (inclus : chaînes Be tv) 2 HD Inclus : accès aux chaînes Be tv

Amazon Belgique relance l’intérêt de Prime Video

Le lancement en octobre 2022 du site belge d’Amazon change complètement la donne. Obligatoire pour accéder au catalogue SVOD Prime Video, l’abonnement Prime est nettement moins cher via amazon.com.be que sur amazon.fr :

Abonnement Prime sur amazon.com.be : 2,99 € par mois ou 25 € par an.

Abonnement Prime sur amazon.fr : 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

Dans ces conditions financières revues et corrigées à la baisse, il est nettement plus facile d’accepter l’étroitesse de la sélection de films et des séries, le joyeux désordre du catalogue.

+ Prime Video propose en Belgique les 5 saisons de The Handmaid’s Tale (La Servante Écarlate)

Netflix deux fois plus cher que Disney + pour 4 écrans

Si Netflix et Disney + sont généralement présentés comme les frères ennemis de la SVOD, il n’y a pas compétition au niveau des tarifs en Belgique :

Disney +. 8,99 € par mois. 4 écrans simultanés. Résolution 4K HDR.

Netflix Essentiel. 8,99 € par mois. 1 écran. Résolution HD.

Netflix Standard. 13,49 € par mois. 2 écrans. Résolution Full HD.

Netflix Premium. 17,99 € par mois. 4 écrans. Résolution 4K HDR.

Pour obtenir des conditions similaires (4 écrans simultanés, 4K HDR), il faut débourser chez Netflix… 17,99 € par mois. Soit le double du montant mensuel réclamé par Disney +. C’est vertigineux.

Évidemment, les catalogues sont sensiblement différents et force est de constater que les séries exclusives Disney + sont rarement aussi convaincantes que les séries exclusives Netflix.

Be tv Go pour les séries HBO

Contre 24,99 € par mois, Be tv Go est un service hybride qui combine le direct des chaînes Be tv et le catalogue à la demande. C’est surtout le berceau en Belgique francophone des renommées séries HBO, comme l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us (à partir du 16 janvier 2023).

Les 10 séries les plus attendues de 2023 sur Netflix, Amazon, Apple, HBO…

Gros bémol, ce catalogue de SVOD est très volatil. Les séries, notamment celles de HBO, entrent, sortent et reviennent au fils des mois.

L’option des services spécialisés

Pour payer moins et/ou pour trouver des programmes qui correspondent pleinement à vos goûts, il ne faut pas négliger la piste des services de SVOD de niche.

Premier exemple : Shadowz (4,99 € par mois) diffuse exclusivement des films d’horreur.

Deuxième exemple : La Cinetek (2,99 €) vous propose de découvrir chaque mois une sélection pointue de dix films sélectionnés par des cinéastes.

Troisième exemple : Crunchyroll (4,99 €) est le grand spécialiste des animés asiatiques en streaming.