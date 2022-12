La Belgique et ses… 81 services publics en ligne : voici les 8 sites incontournables à encoder dans vos favoris

Pour preuve, cette page du site officiel belgium.be recense la bagatelle de 81 services disponibles sur le web. Il est possible de filtrer ces sites web par thème et par niveau de pouvoir.

À ce petit jeu, le Fédéral se taille la part du lion (58 sites), devant la Région flamande (11) et la Région wallonne (6). Mais entre celles qui ne fonctionnent pas, celles qui ont changé de vocation et celles qui ne répondent pas à leur promesse, quelles sont les plates-formes qui sont vraiment incontournables ?

Découvrez ci-dessous les 8 services publics à encoder dans les favoris de votre navigateur.

1. Un nouveau code PIN pour sa carte d’identité électronique

L’adresse : http://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/documents-didentite/eid/demande-dun-code-pin/

Le principe. C’est le scénario classique : vous avez oublié le code PIN associé à votre carte d’identité électronique. Pour en demander un nouveau, il suffit d’initier la démarche sur cette page, en encodant votre numéro national et votre adresse email.

2. Signaler une arnaque, une fraude, une escroquerie…

L’adresse : https://pointdecontact.belgique.be/meldpunt/fr/bienvenue

Le principe. Vous êtes un particulier ou une entreprise. Vous êtes perdu au moment de signaler une arnaque, une fraude, une escroquerie. À qui s’adresser ? C’est la question à laquelle ce site répond, tout en vous aidant à enregistrer le signalement auprès du service compétent.

3. L’étudiant et ses jours de travail

L’adresse : https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.html

Le principe. En cliquant en haut à droite de cette page, l’étudiant qui est également jobiste sera en mesure de s’identifier officiellement et de consulter aisément ses heures, son historique de travail et ses attestations.

4. Les notices des médicaments

L’adresse : https://basededonneesdesmedicaments.be

Le principe. L’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé administre en ligne une banque de données des notices des médicaments à usage humain et à usage vétérinaire. À noter : la version que vous téléchargez est généralement nettement plus lisible que la version papier.

5. La médiation plutôt que le tribunal

L’adresse : https://economie.fgov.be/fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne

Le principe. Vous êtes au cœur d’un litige commercial ? Avant de foncer au tribunal, le SPF Économie propose de vous mettre en relation avec un médiateur indépendant via cette plate-forme en ligne.

6. Réduire sa consommation d’énergie et ses émissions de CO2

L’adresse : https://www.energywatchers.be/fr

Le principe. Cette plate-forme pense à la planète et à votre portefeuille en vous aidant par 1001 conseils à réduire votre consommation d’énergie et vos émissions de CO2. Parmi les chapitres évoqués : l’énergie verte, les appareils électroménagers, l’isolation de votre habitation, vos déplacements…

7. La justice à portée de clic

L’adresse : https://justonweb.be/

Le principe. Ce portail rassemble toute une série d’informations dédiées au monde de la justice : “ […] retrouvez les informations relatives à votre affaire judiciaire (jugement), votre amende, votre dossier de protection judiciaire”. Il est possible de rechercher “des informations publiques telles que les coordonnées d’un tribunal ou d’un parquet, des traducteurs, interprètes ou experts judiciaires officiellement reconnus… ”

8. Tout sur l’interruption de carrière et le crédit-temps

L’adresse : https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/static/applics/elo/index.htm

Le principe. C’est la page de référence pour introduire une demande ou pour consulter son dossier d’interruption de carrière ou de crédit-temps.