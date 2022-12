Les 3 fonctions indispensables ajoutées par WhatsApp en 2022

Propriété de Meta, la maison-mère de Facebook, la célèbre application a fait feu de tout bois en injectant mille et une petites nouveautés à gauche et à droite.

Exemple : la possibilité de réagir à un message via des émojis (cœur, pouce levé, mains jointes…).

Réagir à un message via un émoji, c'est possible dans l'application mobile WhatsApp depuis mai 2022. ©WhatsApp

Certaines de ses innovations sont mineures, d’autres absolument incontournables. Lesquels faut-il retenir de cette année dense ? Découvrez ci-dessous les 3 fonctions essentielles ajoutées par WhatsApp en 2022.

1. S’écrire à soi-même, le pense-bête revu et corrigé

S'écrire à soi-même est particulièrement utile pour ceux qui ont la manie de s'envoyer des infos et des documents par mail. ©WhatsApp

C’est une petite bénédiction. Depuis une mise à jour récente de l’application mobile (iPhone, Android), il est possible de s’envoyer des messages… à soi-même, “de chatter avec soi-même pour enregistrer des notes, des rappels, des listes de courses… ”.

Voici comment procéder :

Ouvrir l’application WhatsApp.

Appuyer sur l’icône pour ouvrir une nouvelle discussion.

Vous apparaissez en tant que contact en haut de la liste.

“Cliquez sur votre numéro et envoyez un message comme n’importe quel message Whatsapp”, conclut le service.

C’est absolument indispensable pour ceux qui ont pris l’habitude de s’auto-envoyer des notes, des rappels, des fichiers et des documents par mail et par SMS.

2. La communauté pour améliorer les échanges

La communauté WhatsApp ouvre la possibilité de réunir dans un même et seul lieu plusieurs groupes de discussion qui partagent des intérêts communs.

Prenons l’exemple d’une copropriété. La communauté des copropriétaires sera divisée en plusieurs groupes distincts : le groupe dédié aux travaux de l’immeuble, celui réservé à l’organisation de l’assemblée générale, celui qui centralise les demandes urgentes et les dépannages, etc.

C’est un excellent moyen pour améliorer la communication et envoyer un message dans un groupe précis et spécialisé plutôt que dans un unique groupe générique et fourre-tout.

Voici comment WhatsApp résume le concept : “Réunissez facilement plusieurs groupes dédiés à une communauté, comme une école ou un quartier, et envoyez des messages à tous les membres. ”

3. Renforcer sa discrétion au cas par cas

Par défaut, tout le monde peut connaître l’heure et le jour de votre dernière connexion à WhatsApp. C’est la fameuse mention Vu à (vu aujourd’hui à 10:21, vu dimanche à 13:26…).

Heureusement, il est possible de masquer cette information et, désormais, au cas par cas, contact par contact. Vous pouvez trier les contacts entre ceux qui pourront et ceux qui ne pourront pas voir vos informations de connexion.

Ce nouveau choix baptisé "Mes contacts sauf..." affine la sélection de qui peut et qui ne peut pas voir les informations de connexion. ©Capture d'écran

La procédure à suivre sur les smartphones Android :

Ouvrir l’application WhatsApp.

Appuyer sur les trois points verticaux, en haut à droite.

Appuyer sur Paramètres.

Appuyer sur Compte.

Appuyer sur Confidentialité.

Appuyer sur Présence en ligne.

Appuyer sur Mes contacts sauf…

Appuyer sur les contacts qui ne pourront pas voir les informations de connexion.

Appuyer sur la flèche verte en bas à droite pour valider la sélection.

La procédure à suivre sur iPhone :

Ouvrir l’application WhatsApp.

Appuyer sur Réglages en bas à droite.

Appuyer sur Paramètres.

Appuyer sur Compte.

Appuyer sur Confidentialité.

Appuyer sur Présence en ligne.

Appuyer sur Mes contacts sauf…

Appuyer sur les contacts qui ne pourront pas voir les informations de connexion.

Piqûre de rappel : si vous choisissez de cacher vos infos de connexions à tous ou à certains, vous ne pourrez pas les consulter chez les personnes exclues. Comme le précise l’application WhatsApp, “Si vous ne partagez pas votre Vu à, vous ne pourrez pas voir le Vu à des autres”.