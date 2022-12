Proximus, Orange, VOO et Scarlet plus chers en 2023 : tout sur les prochaines augmentations des tarifs télécoms en Belgique

Seront touchés : les packs, Internet en solo, la télévision digitale, le mobile, etc. C’est un tir groupé, qui risque de vous coûter jusqu’à 7 € de plus par mois (84 € par an).

Découvrez ci-dessous les détails, opérateur par opérateur.

Proximus : +48 € par an pour le quadruple play

Entrée en vigueur des augmentations : 1er janvier 2023.

Sur cette page web, Proximus précise que “les adaptations tarifaires concernent, entre autres, les packs Flex et Business Flex, les produits de la ligne fixe, certains produits Internet et des anciens packs comme Familus, Tuttimus, Minimus, EPIC combo, Telephony + TV, Bizz Office, … ”

Le vocabulaire est soigneusement choisi. L’ancien Belgacom parle d’adaptations tarifaires. C’est évidemment bien d’augmentations qu’il s’agit. L’une des principales victimes est le pack quadruple play (Internet, TV, mobile, fixe).

Dès le 1er janvier 2023, le quadruple play Flex de Proximus sera facturé au minimum 93,99 € par mois, contre 84,99 € en novembre 2019. Soit une hausse de 10,58 % en deux années et des poussières.

+48 € par an pour le quadruple play de Proximus : est-il temps de changer d’opérateur ?

Orange : des gigas en plus pour compenser

Entrée en vigueur des augmentations : 15 janvier 2023.

Orange se justifie sur cette page : “En raison de la situation économique actuelle, nous sommes contraints d’augmenter les prix de nos offres mobiles et fixes à partir du 15 janvier 2023 afin de continuer à garantir la qualité de nos services. ”

L’ex Mobistar n’y va pas de main morte. Tous les services et tous les packs sont concernés, des abonnements mobiles aux services fixes, des packs aux boîtiers Home Flybox. Exemple : le triple play sera facturé jusqu’à 6 € de plus par mois.

Pour mettre un peu de baume au cœur de ses clients lésés, l’opérateur ajoute des gigas de data (3G/4G) au volume mensuel de ses abonnements mobiles.

Jusqu’à 72 € de plus par an : Orange augmentera aussi ses tarifs en 2023, comme Proximus et VOO

VOO : jusqu’à 84 € de plus par an, un record

Entrée en vigueur : 1er février 2023.

Sur certains packs, VOO n’y va pas avec le dos de la culière, comme le montre ce document qui récapitule toutes hausses imposées par le câblo-opérateur à partir du 1er février 2023.

Exemple le plus marquant : toutes les variantes du pack Quatro Net + TV + Mobile + Tel Giga Max subiront bientôt une hausse de 7 € par mois (84 € par an).

Les 3 pires augmentations des tarifs VOO en 2023 : jusqu’à 84 € de plus par an

Scarlet : la filiale low cost de Proximus également touchée

Entrée en vigueur : 1er janvier 2023.

Une fois n’est pas coutume, les prix de Scarlet, la filiale low cost de Proximus, seront également revus à la hausse à partir du 1er janvier 2023. C’est notamment le cas de l’abonnement Internet only (seulement) baptisé Scarlet Loco.

“Dû au contexte d’inflation exceptionnel qui impacte considérablement nos coûts, nous n’avons pas d’autre choix que d’augmenter le prix de notre abonnement internet Loco. Celui-ci augmentera de € 2, soit € 34/mois à partir du 01/01/23. ”

+2 € par mois, c’est également la sanction appliquée aux packs Trio.