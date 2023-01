Les 10 séries les plus attendues de 2023 sur Netflix, Amazon, Apple, HBO…

2023 ne fera pas exception à la règle. Les nouveaux projets et les nouvelles saisons tenteront de faire oublier les disparitions.

Ces 10 séries populaires qui vont mourir en 2023 : une dernière saison et adieu

Dans ce ballet, quelles sont les séries les plus prometteuses de 2023 ? Découvrez ci-dessous notre sélection de 10 feuilletons classés en deux catégories : les nouvelles séries, les nouvelles saisons.

Les nouvelles séries de 2023 à suivre

1. The Last of Us, HBO, sur Be tv à partir du 16 janvier 2023

The Last of Us, la nouvelle création de HBO (Les Soprano), est un pur concentré d’ingrédients prometteurs :

C’est l’adaptation d’un jeu vidéo à succès sur PlayStation.

Le projet est porté par le créateur de la mini-série Chernobyl .

Le casting rassemble Bella Ramsay (Lyanna Mormont dans Game of Thrones) et Pedro Pascal (The Mandalorian).

Le pitch : dans une Amérique dévastée par un virus incontrôlable, un homme tourmenté escorte jusqu’en zone libre une adolescente susceptible d’abriter un remède dans ses gènes.

2. Shrinking, Apple TV+, à partir du 27 janvier 2023

Comment ne pas être impatient ? La nouvelle comédie d’Apple TV+ marie deux plumes de l’excellente série Ted Lasso (Bill Lawrence, Brett Goldstein) et celle de Jason Segel (Marshall dans How I Met Your Mother).

Le pitch : un thérapiste en deuil (Jason Segel) brise toutes les règles de son métier et commence à dire à ses clients exactement ce qu’il pense.

A noter : Harrison Ford (Indiana Jones) est au casting et semble de plus en plus prendre goût à la télévision après l’expérience 1923 pour Paramount+.

3. Gen V, Amazon Prime Video, 2023

Amazon Prime Video presse comme un citron le phénomène The Boys. Attendu courant 2023, le premier spin-off baptisé Gen V repose sur une idée alléchante. Dans une université financée par Vought International, les apprentis superhéros se déchirent dans des épreuves dignes de The Hunger Games.

4. Ahsoka, Disney+, 2023

Les feuilletons Star Wars sur Disney+ soufflent le chaud et le froid, l’excellent (Andor) et le décevant (Obi-Wan). Dans quel panier va atterrir Ahsoka ? Le destin de ce personnage majeur découvert dans la série animée The Clone Wars est confié à Dave Filoni, déjà réalisateur et scénariste sur The Mandalorian. C’est rassurant.

5. Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Netflix, 2023

Netflix remonte dans le temps avec le premier spin-off de sa série à succès La chronique des Bridgerton. Queen Charlotte: A Bridgerton Story placera au centre de l’échiquier la facétieuse Charlotte à l’époque de sa rencontre avec le roi George III. La toute-puissante Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy) pilote le show.

Les nouvelles saisons de 2023 à suivre

6. You, saison 4, Netflix, partie 1, 10 février 2023

Comment relancer la mécanique de You après le final dramatique de la saison 3 ? En exportant son héros à Londres, tranche Netflix. Dans la capitale britannique, Joe est désormais le professeur Jonathan Moore. Les fantômes du passé ne tardent pas à le rattraper dans cette quatrième saison divisé en deux parties (5 épisodes le 10 février 2023, 5 épisodes le 9 mars 2023).

7. The Mandalorian, saison 3, Disney+, à partir du 1er mars 2023

Invité spécial de la série Le Livre de Boba Fett (2022), le Mandalorien hérite d’une troisième saison très attendue. Bébé Yoda, pardon Grogu, ne poursuit pas son apprentissage avec Luke Skywalker et retrouve son éternel protecteur.

8. Shadow and Bone La saga Grisha, saison 2, Netflix, 16 mars 2023

Alina la cartographe et ses amis ont échappé au Shadow Fold, l’épais brouillard dangereux qui sépare les royaumes. Quelles nouvelles aventures les attendent ? C’est tout l’enjeu de cette deuxième saison de cette adaptation réussie des romans de Leigh Bardugo.

9. Succession, saison 4, HBO, printemps 2023

Aussi détestable soit-il, le magnat des médias Logan Roy est un personnage fascinant, interprété de main de maître par Brian Cox. La saison 4 sera le théâtre d’une nouvelle guerre ouverte entre le puissant patron et ses quatre enfants qui convoitent son empire.

10. Loki, saison 2, Disney+, 2023

Impeccable dans le costume de Loki le fourbe, Tom Hiddleston sera rejoint au casting par une recrue inattendue : Ke Huy Quan. Demi-Lune dans Indiana Jones et le temple maudit, Data dans Les Gonnies, le comédien qui s’était éloigné des plateaux a signé un come-back remarqué dans l’un des meilleurs films de 2022, Everything Everywhere All at Once.