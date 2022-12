Le prix du quadruple play va exploser en 2023 en Belgique : faut-il choisir Proximus, VOO, Orange, Scarlet ou Telenet ?

Adoptée par plus de 3,4 millions de ménages en Belgique, cette formule maximaliste combine sur une même facture Internet à la maison, TV digitale, ligne fixe et téléphone mobile (carte SIM).

Le calendrier et la fourchette des hausses sont connus :

Quadruple play de Proximus. +3 € ou +4 € à partir du 1er janvier 2023.

Quadruple play de Scarlet. +2 € à partir du 1er janvier 2023.

Quadruple play d’Orange. +6 € à partir du 15 janvier 2023.

Quadruple play de VOO. +6 € ou +7 € à partir du 1er février 2023.

Jusqu’à 72 € de plus par an : Orange augmentera aussi ses tarifs en 2023, comme Proximus et VOO

15 abonnements quadruple play comparés

Dans ces conditions, est-il temps de plier bagage et de changer d’opérateur ? Qui propose la meilleure formule compte tenu de vos usages et de vos besoins ?

Dans le tableau ci-dessous, nous comparons les prix 2023 de 15 abonnements quadruple play proposés par Proximus, sa filiale low cost Scarlet, Orange, VOO, Scarlet et Telenet.

Leurs deux dénominateurs communs : Internet à vitesse standard, la TV digitale via un décodeur.

Prix par mois en 2023 Vitesse Internet TV digitale Carte SIM Téléphone fixe Scarlet Trio + Red 50 € 50 Mbps Plus de 60 chaînes 300 minutes d'appel, SMS illimités, 1 GB Appels illimités de fixe à fixe le soir et le week-end Scarlet Trio + Cherry 55 € 50 Mbps Plus de 60 chaînes 600 minutes d'appel, SMS illimités, 6 GB Appels illimités de fixe à fixe le soir et le week-end Scarlet Trio + Hot 60 € 50 Mbps Plus de 60 chaînes Appels et SMS illimités, 10 GB Appels illimités de fixe à fixe le soir et le week-end Orange Love Trio + Go Light 81 € 150 Mbps 80 chaînes 150 minutes d'appel, SMS illimités, 4 GB Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales VOO Quatro Super Relax 5 GB 87 € 200 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Appels illimités Orange Love Trio + Go Plus 87 € 150 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 20 GB Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales Telenet One 90 € 150 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB de data en Belgique, 40 GB au sein de l’Union Européenne Appels illimités VOO Quatro Super Relax 15 GB 92 € 200 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 15 GB Appels illimités Orange Love Trio + Go Intense 93 € 150 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 70 GB Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales Proximus Flex + expérience supérieure + Flex S 93,99 € 100 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB Appels illimités vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles VOO Quatro Super Relax 30 GB 102 € 200 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 30 GB Appels illimités Orange Love Trio + Go Extreme 104 € 150 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales Proximus Flex + expérience supérieure + Flex M 104,99 € 100 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 20 GB Appels illimités vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles Proximus Flex + expérience supérieure + Flex Maxi 111,99 € 100 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 50 GB Appels illimités vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles Proximus Flex + expérience supérieure + Illimité 128,99 € 100 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB Appels illimités vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles

Le quadruple play de Scarlet : priorité au budget

Peu importe la carte SIM qui l’accompagne, le quadruple play de Scarlet restera de loin le moins cher du marché belge en 2023. Prix d’entrée à partir du 1er janvier : 50 € par mois.

Évidemment, il faut accepter certaines concessions et contraintes, comme la vitesse Internet limitée à 50 Mbps (mégabits par seconde) et le fixe qui fait encore la distinction entre heures creuses et heures pleines.

Pire, les appels du fixe vers les mobiles sont systématiquement payants et facturés à la minute (0,16 € par minute).

Le quadruple play d’Orange : priorité à la data et au fixe

L’ancien Mobistar est dans une position tout aussi inconfortable que paradoxale. Orange est locataire du réseau câblé de VOO alors que les autorités de la concurrence doivent valider le rachat de VOO par Orange.

En attendant, l’opérateur doit composer avec des loyers négociés âprement et miser sur le volume de data (3G/4G) et les conditions du fixe pour rendre son quadruple play attractif.

Contre 87 € par mois, Orange Love Trio + Go Plus fera la part belle en 2023 à une carte SIM de 20 GB de data et un fixe qui permettra d’appeler les fixes de 40 destinations internationales.

Le quadruple play de Proximus : priorité aux multiples cartes SIM

Dans la formule limitée à une seule carte SIM, un seul abonnement mobile, le quadruple play de base de Proximus est clairement le plus cher du comparatif. Mais l’ancien Belgacom réduit l’écart dès que le client ajoute des cartes SIM.

Pour le formuler autrement, Proximus est le plus compétitif sur le prix et les conditions des cartes SIM supplémentaires.

Dans le tableau ci-dessous, découvrez le prix de la carte SIM supplémentaire la moins chère proposée dans le quadruple play de chaque opérateur.

Quadruple play / Cartes SIM supplémentaires Prix par mois en 2023 Appels SMS Data Proximus Flex S 10 € Illimités Illimités 5 GB Orange Go Light 10 € 150 minutes Illimités 2 GB VOO 5 GB 11 € Illimités Illimités 5 GB Scarlet Red 8 € 300 minutes Illimités 1 GB Telenet 20,9 € Illimités Illimités 300 GB

Le quadruple play de VOO : priorité à la vitesse

Pour améliorer drastiquement la vitesse de la connexion Internet à la maison, il est nécessaire de passer à la caisse, voire de changer de technologie à condition qu’elle soit disponible dans votre rue.

À ce petit jeu, VOO bénéficie d’un avantage certain : le 500 Mbps (mégabits par seconde) est disponible sur l’ensemble de son réseau contre un supplément de 12 € par mois en 2023. Le 500 Mbps deviendra 1 Gbps (gigabit par seconde) dès disponibilité de ce débit dans le quartier du client. Ce passage de l’abonnement Super Relax à Giga Max injecte également dans l’équation un bonus TV à choisir entre Be tv, Family Fun et VOOsport world.

Le 400 Mbps coûte 15 € de plus par mois chez Orange. Le gigabit par seconde (1 Gbps) est facturé 5 € de plus par mois, à condition d’être raccordé à la fibre optique.

Le quadruple play de Telenet : une bonne alternative là où c’est disponible

Disponible en Flandre, à Bruxelles et dans certaines zones de la botte du Hainaut, le quadruple play de Telenet propose un ensemble solide, avec notamment 300 GB de data dans le premier abonnement mobile.

Faute de pouvoir choisir un forfait inférieur, l’ajout d’une deuxième carte SIM fait par contre sérieusement grimper l’addition (+20,90 € par mois).