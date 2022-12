Ces 10 séries populaires qui vont mourir en 2023 : une dernière saison et adieu

Ces dix feuilletons diffusés sur Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV + ou encore La Deux entreront bientôt dans leur toute dernière saison :

Hunters (Amazon Prime Video, 2 saisons) New Amsterdam (NBC, 5 saisons) Star Trek Picard (Paramount +, 3 saisons) Carnival Row (Amazon Prime Video, 2 saisons) Servant (Apple TV +, 4 saisons) Firefly Lane (Netflix, 2 saisons) Flash (The CW, 9 saisons) Riverdale (The CW, 7 saisons) Ted Lasso (Apple TV +, 3 saisons) Snowpiercer (TNT, 4 saisons)

1. Hunters, Amazon Prime Video, 2 saisons, 13 janvier 2023

On était sans nouvelle depuis 2020 des chasseurs de nazis de la série Hunters. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle : ils seront de retour sur Prime Video dès le 13 janvier 2023 pour un ultime baroud d’honneur sanguinolent. Même le vétéran Al Pacino rempile.

En Belgique, à voir sur : Amazon Prime Video.

2. New Amsterdam, 5 saisons, dernier épisode sur NBC le 17 janvier 2023

La cinquième et dernière saison de New Amsterdam est en cours de diffusion sur la chaîne américaine NBC. Le clap de fin est programmé le 17 janvier 2023. Aussi sympathique soit son casting, le show hospitalier n’a pas survécu à la chute régulière de ses audiences aux États-Unis.

En Belgique, à voir sur : Netflix, RTBF, TF1.

3. Star Trek Picard, Paramount +, 3 saisons, du 16 février au 20 avril 2023

Du haut de ses 82 ans, Patrick Stewart enfile une dernière fois le costume de l’amiral Jean-Luc Picard découvert dans la série Star Trek La Nouvelle Génération (1987-1994). Cette troisième et dernière saison va d’ailleurs permettre à son personnage de retrouver son ancien équipage.

En Belgique, à voir sur : Amazon Prime Video.

4. Carnival Row, Amazon Prime Video, 2 saisons, 17 mars 2023

En 2019, la première saison de Carnival Row avait épaté les rétines avec ses fées, son visuel steampunk et son casting (Cara Delevingne, Orlando Bloom). Dire que la deuxième (mais hélas dernière) saison s’est fait attendre est un euphémisme. Son tournage est achevé depuis… septembre 2021 !

En Belgique, à voir sur : Amazon Prime Video

5. Servant, Apple TV +, 4 saisons, du 13 janvier au 17 février 2023

La quatrième et dernière saison de Servant et son bébé revenu d’entre les morts essaieront à nouveau de distiller le malaise et l’angoisse sur Apple TV +. Surtout, comment l’intrigue va-t-elle rebondir après l’incroyable chute (dans tous les sens du terme) des dernières secondes de la saison 3 ?

En Belgique, à voir sur : Apple TV +.

6. Toujours là pour toi, Netflix, 2 saisons, 8 juin 2023

Comme cela devient de plus en plus souvent le cas, Netflix a divisé en deux parties la deuxième et dernière saison de sa série Toujours là pour toi. Neuf épisodes sont arrivés le 2 décembre 2022, sept autres débarqueront le 8 juin 2023 pour mettre un point final aux aventures des deux amies de toujours, Tully Hart (Katherine Heigl) et Kate Mularkey (Sarah Chalke).

En Belgique, à voir sur : Netflix.

7. Flash, The CW, 9 saisons, à partir du 8 février 2023

Entre l’annulation du film Batgirl pourtant déjà tourné et le retour en grâce du Superman incarné par Henry Cavill, le monde de DC Comics au cinéma et à la télévision est en pleine révolution. Parmi les victimes de ce tsunami : Flash. La série fait un pas de côté, au profit du film Flash maintes fois reporté à cause du comportement problématique de son interprète Ezra Miller.

En Belgique, à voir sur : Netflix (7 saisons), La Deux, TF1

8. Riverdale, The CW, 7 saisons, 2023

La longévité de Riverdale fait parfois oublier que la série est basée sur de vieux personnages de l’écurie de comics Archie Comics. Il faut d’ailleurs remonter à 1941 pour trouver la première trace du personnage de Archie Andrews, nettement plus enfantin dans la BD que dans le feuilleton développé avec succès par la chaîne The CW.

En Belgique, à voir sur : Netflix.

9. Ted Lasso, Apple TV +, 3 saisons, 2023

Dire adieu à Ted Lasso sera très difficile. L’humour bon enfant et la tendresse dégagée par les personnages créent une atmosphère unique dans ce club de football improbable coachée par un entraîneur improbable. La troisième saison a voyagé jusqu’à Amsterdam pour son tournage.

En Belgique, à voir sur : Apple TV +.

10. Snowpiercer, TNT, 4 saisons, 2023

Loin, très loin du classique de la BD dont elle s’inspire, la série Snowpiercer doit trouver un nouveau souffle après avoir placé ses héros à l’abri du froid à la fin de la troisième saison. La réponse viendra certainement de cet étrange missile aperçu dans les toutes dernières images.

En Belgique, à voir sur : Netflix.