Les 5 smartphones de Noël 2022 : le plus original, le plus compact, le plus souple…

Lequel fera office de cadeau parfait ? C’est d’abord une question de budget. Plus il sera généreux, plus l’appareil sera puissant, doué en photographie, polyvalent, performant, etc. Heureusement, il est possible de dénicher de bonnes affaires qui misent sur le rapport qualité/prix.

Pour vous aider à bien choisir, nous avons sélectionné pour vous 5 smartphones par rapport à 5 critères :

Le plus original Le plus souple Le plus compact Le plus économique Le plus doué en photographie

1. Le plus original

Nothing phone (1). Prix : 469 €. Système d’exploitation : Nothing OS (Android). Écran : 6,55 pouces. Résolution : 1080x2400 pixels. Mémoire vive : 8 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 193 grammes. Compatible 5G : oui. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : non. Prise jack : non.

900 loupiotes LED qui illuminent un dos transparent sont les fers de lance du Nothing phone (1). Animé par une version profondément allégée et remaniée d’Android, ce téléphone utilise cette interface lumineuse pour communiquer avec vous. Exemple : vous alerter en cas d’appel ou dès de l’arrivée d’une notification.

Les 5 choses à savoir sur la nouvelle marque de smartphones qui bouscule les codes, Apple et Samsung

2. Le plus souple

Samsung Galaxy Z Flip 4. Prix : 1069 €. Système d’exploitation : Android 13. Écran : 6,7 pouces. Résolution : 1080x2640 pixels. Mémoire vive : 8 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 187 grammes. Compatible 5G : oui. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : non. Prise jack : non.

Samsung est de loin le constructeur le plus convaincant dans la niche encore timide du smartphone pliable. Facile à glisser dans la poche, son Galaxy Z Flip 4 s’ouvre comme un téléphone à clapet à l’ancienne. Son excellent écran est épaulé par des performances haut de gamme. Seule l’autonomie est en retrait.

3. Le plus compact

Asus Zenfone 9. Prix : 699 €. Système d’exploitation : Android 12. Écran : 5,9 pouces. Résolution : 1080x2400 pixels. Mémoire vive : 8 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 169 grammes. Compatible 5G : oui. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : non. Prise jack : oui.

Le gigantisme galopant qui frappe le secteur fait que cet Asus Zenfone 9 est considéré comme un smartphone compact. Maniable et doté de belles finitions, cet appareil s’appuie sur écran OLED de qualité, une autonomie confortable et des performances photographiques très satisfaisantes. Parmi les bonus : la prise jack et la résistante à l’eau et à la poussière (IP68).

4. Le plus économique

Nokia G21. Prix : 199 €. Système d’exploitation : Android 12. Écran : 6,5 pouces. Résolution : 720x1600 pixels. Mémoire vive : 4 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 190 grammes. Compatible 5G : non. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : oui. Prise jack : oui.

HMD Global exploite sous licence la prestigieuse marque Nokia depuis 2017. Modèle d’entrée de gamme, son Nokia G21 limite au maximum les concessions malgré la compression de l’addition. L’appareil gère honorablement l’écrasante majorité des tâches et hérite d’une autonomie colossale grâce à sa batterie d’une capacité de 5050 mAh.

5. Le plus doué en photographie

iPhone 14 Pro. Prix : 1329 €. Système d’exploitation : iOS 16. Écran : 6,1 pouces. Résolution : 1179x2556 pixels. Mémoire vive : 6 GB. Stockage : 128 GB. Poids : 206 grammes. Compatible 5G : oui. Extension mémoire par ajout d’une carte microSD : non. Prise jack : non.

Comme chaque année, les prix de la nouvelle génération d’iPhone s’envolent et l’iPhone 14 Pro ne fait pas exception à la règle. Ses performances photographiques montent d’un cran également et le smartphone délivre ce qui se fait de mieux dans le domaine. L’iPhone 14 Pro bénéficiera au minimum de cinq mises à jour majeures d’iOS, soit une durée de vie minimale de cinq ans.