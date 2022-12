Réparer son iPhone soi-même : Apple vend les pièces et loue les outils à prix vertigineux

Apple répond à reculons aux clients belges les plus débrouillards qui souhaitent réparer eux-mêmes leur iPhone ou leur Mac. En théorie, tout semble parfait dans un premier temps. Via cette nouvelle page web, la firme américaine autorise la consultation de manuels de réparation, la commande des pièces de rechange, la location de kits d’outils. C’est nouveau et c’est unique dans l’histoire de la firme de Cupertino (États-Unis).