Les 3 pires augmentations des tarifs VOO en 2023 : jusqu’à 84 € de plus par an

VOO augmentera 35 tarifs le 1er avril 2022: jusqu’à 30€ de plus par an

De 12 € à 84 € de plus par an

Selon l’abonnement ciblé, le câblo-opérateur exigera de 1 € à 7 € de plus par mois (de 12 € à 84 € par an), comme le montre ce document officiel disponible en ligne. Seront touchées de plein fouet :

30 offres actuelles.

39 anciennes offres commercialisées jusqu’au 14 août 2022.

10 anciennes offres commercialisées jusqu’au 11 novembre 2019.

2 anciennes offres commercialisées jusqu’au 29 juin 2015.

VOO n’y va pas de main morte. Toutes les familles et toutes les combinaisons de services sont concernées : Internet, télévision et mobile en solo, pack double, triple et quadruple play, etc. Découvrez ci-dessous les 3 principales victimes de ces augmentations en pagaille.

1. Le quadruple play lourdement sanctionné

Quatorze variations du pack quadruple play (Internet, TV, mobile, fixe) de VOO subiront le 1er février 2023 une hausse oscillant entre 5 € et 7 € par mois.

Exemple : VOO Quatro Net + TV + Mobile (5 GB) + Tel Super Relax grimpera de 81 € à 87 € par mois (+7,4 %, +6 € par mois, +72 € par an). Sur une configuration similaire, Proximus imposera 4 € de plus par mois à partir du 1er janvier 2023 à son pack Flex (de 89,99 € à 93,99 € par mois).

+48 € par an pour le quadruple play de Proximus : est-il temps de changer d’opérateur ?

2. Internet only en perte de crédibilité

Abonnements Prix par mois Prix par mois à partir du 1er février 2023 Augmentation VOO Net Super Relax 52 € 55 € + 3 € par mois VOO Net Giga Max 63 € 67 € + 4 € par mois VOO Solo Relax 51,5 € 54,5 € + 3 € par mois VOO Solo Max 61 € 64 € + 3 € par mois VOO Net toodoo 29,5 € 30,5 € + 1 € par mois VOO Net wahoo 53,5 € 56 € + 2,5 € par mois

L’abonnement VOO à Internet et rien d’autre n’est pas épargné, loin de là, au point d’accoucher de situations ubuesques de concurrence… en interne. En ligne de mire : Zuny, la sous-marque de VOO, qui proposera en 2023 une formule Internet only plus intéressante et plus économique (16 € de moins par mois !) que VOO en personne.

Dans le détail :

Zuny. Prix : 39 € par mois. Internet 200 Mbps. Bouquet de séries.

VOO Net Super Relax. Internet 200 Mbps. Prix : 55 € par mois à partir du 1er février 2023.

Pour enfoncer le clou du paradoxe, VOO a annoncé que les tarifs de Zuny ne bougeront pas en 2023. C’est qui est une bonne nouvelle pour les uns (les clients Zuny) est une pilule amère à avaler pour les autres (les clients VOO). Ce tarif Zuny de 39 € par mois est en vigueur depuis octobre 2020 et semble systématiquement échapper au discours “Nous augmentons nos prix à cause de la conjecture et de la nécessité d’investir dans le réseau. ”

3. La télévision en solo en victime collatérale

Abonnements Prix par mois Prix par mois à partir du 1er février 2023 Augmentation VOO TV analogique 23,5 € 25,5 € + 2 € par mois VOO TV numérique 23,5 € 25,5 € + 2 € par mois VOO Solo TV Box Evasion 36,5 € 38,5 € + 2 € par mois VOO Solo TV VOOcorder 35,5 € 37,5 € + 2 € par mois

Le bon vieux signal analogique de VOO est en fin de vie. Peu importe, son prix sera quand même augmenté de 2 € par mois le 1er février 2023. La même sanction de 2 € mensuels est de mise pour la TV numérique, Solo TV avec Box Evasion et Solo TV avec VOOcorder.

VOO prépare l’arrêt de la TV analogique: ce qui change pour vous

VOO en 2023 : déploiement du gigabit, décodeur, Wi-Fi 6…

2023 sera sans conteste une année charnière pour VOO. Premier dossier brûlant de l’opérateur wallon : son rachat par Orange, suspendu à la décision et au feu vert de l’Autorité belge de la Concurrence et de la Commission européenne. Deuxième dossier majeur : la poursuite du déploiement du gigabit. Le câblo-opérateur espère proposer cette vitesse Internet de 1 Gbps à un Wallon sur deux d’ici fin 2023.

C’est une sacrée urgence. Proximus continue de mettre les bouchées doubles avec sa fibre optique, au point de commencer à tester une vitesse dix fois supérieure (10 Gbps). VOO est également en retard avec ses décodeurs d’ancienne génération, là où Proximus et Orange tablent sur un box Android. La même question se pose avec le Wi-Fi 6, plus rapide, d’ores et déjà diffusé par la nouvelle b-box de Proximus.