Le danger des objets connectés : 5 conseils pour protéger vos données, votre sécurité, votre vie privée

Bref, l’usage de la version connectée d’objets du quotidien comme le thermostat, l’ampoule, la serrure, le frigo, le four ou encore le système d’alarme connaît une belle progression en Belgique. Une lame de fond qui pose des questions de sécurité.

Exemple : la caméra de surveillance connectée traite des images qui peuvent rapporter gros à celui qui les détourne. Dans le pire des scénarios, l’appareil ne crypte pas le flux vidéo au moment de le faire transiter par le cloud du fabricant. Un hacker à l’affût peut ainsi vérifier assez facilement si votre habitation est occupée.

Le cloud, ce maillon faible

Parmi les dangers liés aux objets connectés, pointons :

Le cambriolage.

Les atteintes à la vie privée.

Le vol de données sensibles et confidentielles.

Le pillage de votre compte bancaire après le détournement de données sensibles.

La diffusion en ligne et sur le darknet des données volées.

“La plupart des objets connectés se connectent à un service cloud”, rappelle Xavier Bellekens (Lupovis) au moment d’évoquer l’un des talons d’Achille de cette famille d’appareils. “Pour un adversaire, il y a alors plusieurs façons d’attaquer l’objet si jamais les données en transit ou en stockage ne sont pas suffisamment sécurisées”, analyse cet expert namurois en cybersécurité. “Récemment, des brassards qui mesurent la pression sanguine ont été pris en défaut parce qu’ils ne chiffraient pas assez efficacement la transmission des données et des mesures médicales entre le smartphone et le cloud. Il était facile d’obtenir les infos de n’importe quel utilisateur : sa géolocalisation, l’identité du médecin à qui les relevés étaient également transmis, etc. ”

Les 5 commandements pour se protéger

Dans ces conditions, comment se protéger au mieux à l’heure d’utiliser un objet connecté ? Voici les 5 recommandations essentielles.