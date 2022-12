Comment empêcher l’espionnage de vos documents médicaux confidentiels sur le site du Réseau Santé Wallon

Bref, si jamais vous avez donné votre consentement pour intégrer le Réseau Santé Wallon, via votre médecin traitant par exemple, ce dossier abrite des données personnelles sensibles. En ligne de mire : des rapports de consultation, des résultats de laboratoire, des imageries médicales…

Espionnage au profit d'un ex mal intentionné, d'un patron peu scrupuleux...

Le hic, et de taille, c’est que ces documents médicaux sont virtuellement accessibles à tous les prestataires de soins en Belgique, du médecin au pharmacien, de l’infirmier au transporteur de patient. On parle bel et bien de prestataires de soins au sens large : le bandagiste, l’assistant social ou encore le podologue font partie de la liste.

Dans ces conditions, un esprit mal intentionné en quête d’informations confidentielles est en mesure de consulter tout ce qui est injecté dans votre Réseau Santé Wallon. Le scénario vous semble tiré par les cheveux ? Imaginons la situation suivante :

Vous souffrez d’un cancer.

Vous vous absentez régulièrement au travail mais vous ne souhaitez pas évoquer votre maladie.

Votre patron suspicieux demande à son épouse diététicienne de consulter en douce votre dossier sur le Réseau Santé Wallon.

La procédure pour contrôler les accès

Certes, cette intrusion laissera une trace tangible dans l’Espace Patient et l’espion risque d’être un jour ou l’autre démasqué. Mais qui se connecte régulièrement sur son Espace Patient du RSW ?

Pour éviter les mauvaises surprises et les regards indiscrets, il est heureusement possible d’empêcher certains prestataires de soins d’accéder à vos documents médicaux.

Une fois connecté avec votre dossier sur le Réseau Santé Wallon , vous pouvez ajouter les noms des prestataires de soins qui n'auront pas accès à vos documents. ©Capture d'écran

Voici la procédure à suivre :