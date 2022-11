Proximus coupera le réseau 3G fin 2024 : ce que ça change pour vous

« Afin de garantir une utilisation efficace du spectre mobile », se justifie l’ancien Belgacom, « Proximus a fait le choix d'utiliser, dès 2025, le spectre assigné aux services 3G (en baisse constante d'utilisation) au profit de la 4G et de la 5G. »

Pour ceux qui s’inquiètent à court et à moyen terme, la fin des services 3G ne sera pas progressive, Proximus s’engageant d’ailleurs « à maintenir une couverture 3G complète jusqu'à la fin de 2024 (…) Proximus s'engage également, avant et après l'arrêt du service, à récolter et recycler autant que possible les appareils 3G encore sur le marché. »

Les vieux smartphones sanctionnés

Qui sera concerné par ce changement ? En première intention, ceux qui possèdent un smartphone compatible 3G et incompatible avec la 4G et la 5G. Dès début 2025, ils perdront du jour au lendemain l’accès à l’Internet mobile (data) à haute vitesse.

« En ce qui concerne le trafic de données », essaie de rassurer l’opérateur, « l'impact sur les clients résidentiels sera très limité : la quantité de données acheminées en 3G sur le réseau de Proximus représente aujourd'hui moins de 2 % du trafic total de données, dont une fraction seulement provient d'appareils de clients résidentiels. »

Ces clients qui continueront à utiliser contre vents et marées un ancien téléphone « pourront continuer à téléphoner et envoyer/recevoir des SMS, étant donné que ces services sont pris en charge sans problème par le réseau 2G, sans aucun impact pour l'utilisateur. Proximus s'engage par ailleurs à maintenir ses services 2G au moins jusqu'à la fin de 2027. »

Les clients professionnels bientôt contactés

« Les clients professionnels », précise Proximus, « qui utilisent souvent le réseau 3G pour des applications data et IoT, seront quant à eux personnellement informés des changements dans les prochains mois. Ils auront ainsi l'occasion de remplacer en temps utile leurs appareils fonctionnant encore uniquement en 3G. »