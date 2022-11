Les 5 flops technologiques de 2022 : ce métavers qui n’intéresse personne, licenciements massifs…

Peu importe les paillettes et les annonces fracassantes, le rêve d’un futur radieux dopé aux innovations a souvent laissé la place au cauchemar ces derniers mois. Découvrez ci-dessous ces 5 flops technologiques qui ont tout particulièrement marqué l’année 2022.

1. Ce métavers qui n’intéresse personne

Mark Zuckerberg semble y croire dur comme fer. Un milliard de personnes se baladera dans Horizon Worlds d’ici 2030, estime le grand patron de Meta, la maison-mère de Facebook. Mieux, ces utilisateurs dépenseront des sous dans ce métavers, ce monde virtuel accessible via un casque de réalité virtuelle.

Du rêve à la réalité, il y a encore de sérieux gouffres à combler. En 2022, Horizon Worlds fait peine à voir avec ses graphismes sommaires et ses 200.000 utilisateurs actifs par mois. Même les employés de Meta n’y croient pas en interne, comme l’a révélé une note confidentielle publiée par le site américain The Verge.

2. L’addition honteuse de l’iPad 2022

Adieu l’iPad de base commercialisé à partir de 389 €. Distribué depuis le 26 octobre 2022, l’iPad version 2022 est proposé à partir de… 589 € ! Soit 200 € de plus que ses prédécesseurs. Apple impose un virage radical à sa célèbre tablette tactile, qui ne fait plus office de produit d’appel et de découverte de l’écosystème.

« Apple a appliqué l’inflation et la chute de l’euro de manière radicale et même anticipatoire dans certains territoires », analyse Jérôme Keinborg, fondateur de la chaîne YouTube Nowtech. « Cette politique me choque. D’autres marques ont choisi d’amortir un petit peu cette augmentation des prix en rognant sur leur marge. »

3. La raquette trouée de la cybersécurité belge

Les experts de la cybersécurité le martèlent depuis longtemps : la Belgique est une cible facile et mal préparée pour les hackers. En 2022, ils ont à nouveau fait feu de tout bois sur notre territoire. Exemple : le piratage des hôpitaux et des maisons de repos de l’intercommunale Vivalia, dans la province du Luxembourg.

Le niveau de banalisation est tel que personne ne semble s’émouvoir lorsque les fichiers confidentiels de la commune de Maldegem se baladent librement dans la nature après leur piratage.

Piratés dans l’indifférence, les fichiers confidentiels d’une commune belge sont en ligne

4. La triste fin de Google Stadia

On oublie parfois que Google est autant une machine à succès qu’une machine à flops. Qui se souvient encore de Google+, le réseau social aux statistiques artificiellement gonflées ? Il est courant que le colosse américain de la recherche euthanasie un service qui n’a jamais trouvé son public. Prochaine victime : Google Stadia.

Fin septembre 2022, Google a amorcé la lente agonie du service de cloud gaming lancé en grande pompe en novembre 2019.

Cet immense service Google va s’éteindre le 18 janvier 2023 : les remboursements arrivent bientôt

5. Des dizaines de milliers de licenciements

Les chiffres sont dramatiques et vertigineux. En 2022, des entreprises du secteur des nouvelles technologies ont annoncé des licenciements massifs : 6000 salariés chez HP (Hewlett-Packard), 10.000 chez Amazon, 11.000 chez Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), 3750 chez Twitter.

Dans ses excuses bredouillées maladroitement, Mark Zuckerberg (Meta) a évoqué… une erreur calcul. « Au début du Covid, le monde s’est rapidement tourné vers Internet et l’essor de l’e-commerce a entraîné une croissance démesurée des revenus. De nombreuses personnes ont prédit qu’il s’agirait d’une accélération permanente qui se poursuivrait même après la fin de la pandémie. J’ai fait la même chose, et j’ai donc pris la décision d’augmenter considérablement nos investissements. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme je l’avais prévu. Non seulement le commerce en ligne est revenu aux tendances antérieures, mais le ralentissement macroéconomique, l’intensification de la concurrence et la perte de publicités ont fait que nos revenus ont été bien inférieurs à ce que j’avais prévu. Je me suis trompé, et j’en assume la responsabilité. »