La 5G pourra bientôt être captée en avion

"The sky" ne sera plus "the limit" pour la connectivité super-rapide, à haute capacité, a affirmé le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton.

La couverture 5G en avion pourra être installée à l’aide d’une "picocellule" qui sert de point d’accès par satellite à un réseau de télécom mobile au sol.

Une autre décision de la Commission doit permettre d’ouvrir les fréquences 5 gigahertz (GHz) au Wi-Fi des voitures, bus et autres moyens de transport connectés. La Belgique et les autres États membres ont jusqu’au 30 juin 2023 pour ouvrir leurs bandes de fréquence 5GHz au transport routier.