Faut-il éviter d’acheter le nouveau Pokémon sur Nintendo Switch, moche et bourré de bugs ?

C’est la douche froide ! Si ce nouvel épisode promettait monts et merveilles, le jeu vidéo développé par le studio Game Freak est pointé du doigt pour ses bugs et ses graphismes d’un autre temps.

Ce « bashing » est-il justifié ? Faut-il annuler ou retarder l’achat du titre en attendant des jours meilleurs ? On fait le point.

Buggé jusqu’à la moelle en attendant les rustines

Les témoignages et les preuves pleuvent sur YouTube, Twitch et les sites spécialisés.

Peu importe l’attente, peu importe la popularité de la licence, Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet sont truffés de bugs, essentiellement des bugs d’affichage.

« Honnêtement », insiste le site jeuxvideo.com, « nous en avons croisé à peu près aussi souvent que l'on rencontre de créatures sauvages dans les différents biomes de Paldea. On pensera, pêle-mêle, aux ombres qui disparaissent puis réapparaissent en fonction de l'angle de caméra, aux PNJ se déplaçant à un nombre famélique d'images par seconde dès qu'ils sont un peu éloignés de nous, au rendu des textures daté de plusieurs générations… »

+ Cette vidéo compile des bugs d'affichage de Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet :

Une pratique courant sur les grosses sorties

C’est un fiasco technique… assumé ! Les éditeurs (Nintendo, The Pokémon Company) connaissaient l’état des lieux à l’heure de distribuer les cartouches sur le marché mondial.

Ils ont donné leur feu vert, en misant sur des mises à jour à télécharger qui éradiqueront d’ici quelques semaines plus ou moins efficacement les bugs.

C’est une pratique hélas devenue courant sur les grosses productions de jeux vidéo. On sort en toute impunité un titre que l’on sait buggé. On table sur les patchs et les rustines qui seront diffusées dans la foulée.

Parmi les exemples les plus marquants : Cyberpunk 2077 (CD Projekt), Grand Theft Auto The Trilogy (Rockstar Games), Assassin’s Creed Unity (Ubisoft), Batman Arkham Knight (Rocksteady Studios), etc.

+ Cette vidéo rappelle à quel point Cyberpunk 2077 était une vraie foire aux bugs à son lancement en novembre 2020 :

Dans le pire des scénarios, les corrections se font attendre et l’éditeur est forcé de proposer le remboursement aux plus mécontents.

Le retour de GTA fait scandale: remboursements, notes catastrophiques…

Moche alors que la Switch peut (clairement) mieux

C’est carrément la double peine pour Pokémon Ecarlate et Pokémon Violet. Si le jeu est temporairement lardé de bugs, il est également décevant au niveau des graphismes.

Si la direction artistique n’est absolument pas en cause, que du contraire, le jeu s’appuie sur des textures modestes qui génèrent des scènes plates.

Il suffit de comparer le nouveau Pokémon de 2022 à The Legend of Zelda Breath of the Wild de 2017 pour comprendre à quel point les développeurs ont assuré le minimum syndical.

Le Zelda de 2017 (en haut) fait appel à des textures plus fines et plus définies que le Pokémon de 2022. ©Reddit

Que faire ? Craquer, annuler ou attendre ?

Ce n’est pas nouveau. La franchise Pokémon est une vache à lait pour Nintendo. Le père de Mario le fait bien sentir aux consommateurs en éditant tous les trois ans depuis 2010 deux versions quasi identiques du même épisode.

En 2022, qu'est-ce qui différencie Pokémon Ecarlate de Pokémon Violet ? Des Pokémons exclusifs à attraper dans chaque version, l'académie dans laquelle rentre votre personnage ou encore le Pokémon légendaire de référence qui vous accompagne dans votre aventure. Si ces différentes sont notables aux yeux des fans, réclamer 59,99 € de plus pour en profiter est à la limite de l'abus.

Bien que similaires à 90%, les deux nouveaux épisodes de Pokémon sur Switch sont disponibles à 59,99 € l'unité ou 120 € les deux dans un pack spécial. ©The Pokémon Company

Au-delà de cette mécanique retorse, Nintendo et The Pokémon Company poussent le bouchon cette année jusqu’à placer dans les rayons un titre qui n’est pas encore tout à fait fini. Celui qui attendra quelques semaines ou quelques mois pour l’acheter héritera après téléchargement des mises à jour d’une version moins buggée.

Quant à la relative laideur des textures, elle ne gâche pas foncièrement l’expérience de jeu qui, au-delà de toutes les carences, est riche en nouveautés, comme la possibilité de se déplacer aisément sur terre, sur mer et dans les airs.