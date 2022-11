+48 € par an pour le quadruple play de Proximus : est-il temps de changer d’opérateur ?

Dès le 1er janvier 2023, le quadruple play de Proximus sera facturé au minimum 93,99 € par mois, contre 84,99 € en novembre 2019. Soit une hausse de 10,58% en deux années et des poussières.

Proximus augmente encore ses tarifs: 3 à 4,5€ en plus

Face à cette hémorragie des prix, est-il temps de changer d’opérateur ? Orange, VOO et Telenet commercialisent également des packs maximalistes qui rassemblent quatre services télécoms sur une seule et même facture. A condition de greffer manuellement un « abo » mobile au triple play (Internet, TV, téléphone fixe), Scarlet fait partie des options viables à l’heure de réduire drastiquement l’addition.

Qui choisir ?

Nous comparons dans le tableau ci-dessous huit abonnements Internet, TV, fixe et mobile de base proposés par Proximus, Orange, VOO, Telenet et Scarlet.

Prix par mois Vitesse Internet TV digitale Carte SIM Téléphone fixe Scarlet Trio + Scarlet Red 48 € 50 Mbps Plus de 60 chaînes 300 minutes d’appel, SMS illimités, 1 GB de data Appels illimités de fixe à fixe le soir et le week-end Orange Love (TV Lite, Go Light) 72,5 € 150 Mbps Jusqu'à 20 chaînes via application 150 minutes d’appel, SMS illimités, 2 GB de data Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales. VOO Quatro (TV Light) 76 € 200 Mbps 21 chaînes via application Appels et SMS illimités, 5 GB de data Appels illimités Telenet One (TV flow) 79,04 € 150 Mbps 14 chaînes via application Appels et SMS illimités, 300 GB de data en Belgique, 40 GB au sein de l’Union Européenne Appels illimités Orange Love (Go Light) 81 € 150 Mbps 80 chaînes 150 minutes d’appel, SMS illimités, 2 GB de data Appels illimités + illimités vers les fixes de 40 destinations internationales. VOO Quatro 81 € 200 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB de data Appels illimités Telenet One (TV iconic) 90 € 150 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 300 GB de data en Belgique, 40 GB au sein de l’Union Européenne Appels illimités Proximus Flex (expérience supérieure, Flex S) 89,99 € / 93,99 € à partir du 1er janvier 2023 100 Mbps 80 chaînes Appels et SMS illimités, 5 GB de data Appels illimités vers les fixes, 1000 minutes vers les mobiles

Scarlet le plus compétitif, mais…

Comme le démontre le tableau ci-dessous, Scarlet est de loin l’opérateur le moins cher dans le secteur du quadruple play en Belgique (à partir de 48 € par mois). Mais opter pour la filiale low cost de Proximus, c’est accepter un nombre certains de concessions, comme :

La vitesse de téléchargement limitée à 50 Mbps.

Une ligne fixe qui facture les appels en journée la semaine (0,39 € par appel).

Réduire les chaînes pour réduire la facture

Pour diminuer le montant de la facture et s’adapter aux nouveaux usages, de plus en plus d’opérateurs suggèrent de supprimer le décodeur et de bénéficier d’une sélection réduite de chaînes via une application sur Smart TV. C’est le principe de la TV light, adoptée dans le cadre du quadruple play par VOO, Orange et Telenet.

Dans ces conditions, Orange fait tomber son tout premier abonnement à 72,50 € par mois à condition d’accepter une carte SIM étriquée. A contrario, Telenet mise en priorité contre 79,04 € par mois sur un mobile très généreux (40 GB de data).

L’équilibre généreux selon VOO

Contre 81 € par mois, VOO distribue sans conteste l’offre la plus généreusement équilibrée : Internet à 200 Mbps (mégabits par seconde) au lieu de 100 Mbps chez Proximus, une carte SIM avec appels et SMS illimités et 5 GB (gigabytes) de data, les appels illimités via le téléphone fixe.