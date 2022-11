Le déploiement de la 5G, qui a fait l’objet d’enchères durant l’été pour un montant de plus d’1,4 milliard d’euros, n’est actuellement possible qu’en Flandre, où les normes d’émission des rayonnements ont déjà été adaptées. Ce sont principalement les grandes villes comme Anvers ou Gand qui bénéficient de cette technologie du côté d’Orange, tout comme les communes situées le long du littoral. "Nous n’avons les fréquences que depuis cet été", rappelle d’ailleurs Paul-Marie Dessart, secrétaire général de l’opérateur télécom.

En Wallonie, il n’est, par contre, pas encore possible d’en profiter. Le décret wallon revoyant les normes d’émission devrait cependant être voté au Parlement d’ici à la fin de ce quatrième trimestre, espère-t-on chez Orange. Le gouvernement wallon et les opérateurs de téléphonie mobile se sont récemment accordés sur une charte d’engagements communs pour un déploiement régulé de la 5G.

A Bruxelles, "on y est presque, mais pas encore non plus". Le vote sur la révision des normes d’émission devrait intervenir au premier trimestre 2023, dit-on ainsi chez Orange. Ce déploiement nécessitera-t-il davantage d’antennes à travers la capitale? "Nous devons connaître les textes finaux avant de savoir combien sont nécessaires", répond l’opérateur. Mais il y aura probablement une densification du réseau, reconnait-il.

« La Belgique est en tous les cas vraiment en retard dans le déploiement de la 5G en Europe. »

Le déploiement de la technologie se fera en tous les cas sur base des sites existants, gérés par Mwingz, la co-entreprise entre Orange et Proximus, et en donnant la priorité aux centres-villes et aux zones les plus peuplées ou fréquentées. De nombreuses antennes ont déjà été installées mais n’ont pas encore été activées.

"La Belgique est en tous les cas vraiment en retard dans le déploiement de la 5G en Europe dans les sept pays où Orange est présent" avec cette technologie, a noté Karine Dussert-Sarthe, vice-présidente du groupe télécom français, présente à Liège jeudi. A titre d’exemple, le taux de couverture 5G d’Orange en France atteint déjà 54%.

Un retard qui est lié à une double complexité, a complété Paul-Marie Dessart: les enchères pour le spectre, gérées par le fédéral, et les normes d’émission à revoir, différentes dans chaque Région du pays.

C’est précisément pour accélérer l’adoption de cette nouvelle technologie, par les particuliers mais aussi les entreprises, et booster la numérisation de notre société et la création d’emplois qu’Orange a ouvert un premier 5G Lab à Anvers il y a un an. ‘Un vrai succès ", à en croire l’opérateur. Le second a été inauguré jeudi à Liège, dans le bâtiment de La Grand Poste.

« La 5G est une magnifique opportunité économique et sociétale qui permettra d’augmenter la compétitivité des entreprises et le nombre d’emplois en Belgique. »

L’objectif pour l’opérateur est d’y démontrer l’envergure des possibilités de la 5G et ses applications pour les industries, avec huit cas d’application concrets. Le but de ce laboratoire ‘indoor’ est de développer et de tester de nouvelles applications concrètes et innovantes en collaboration avec les clients, les prospects et les partenaires.

Le choix de Liège n’est pas un hasard, puisque la Cité ardente accueille trois pôles économiques d’envergure pour la Région wallonne: l’aéroport de Liège et ses 127 entreprises, le parc d’activités des Hauts-Sarts (460 entreprises) et le Sart-Tilman, avec l’ULiège et quelque 85 entreprises, dont certaines actives dans les biotechnologies.

La Grand Poste se trouve au coeur de ce triangle économique, avec 8.000 m² de surface totale, comprenant des bureaux privés, 200 espaces de coworking et de nombreux studios multimédia.

"La 5G est une magnifique opportunité économique et sociétale qui permettra d’augmenter la compétitivité des entreprises et le nombre d’emplois en Belgique", a souligné le secrétaire d’Etat Thomas Dermine. Il a rappelé que le gouvernement fédéral avait alloué 1,2 milliard d’euros dans son plan de relance pour renforcer le digital en Belgique.