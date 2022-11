Netflix lance un quiz interactif et annonce deux saisons de plus pour Dahmer

Cette arrivée inattendue fait suite à l’annonce de la prolongation pour deux saisons de la série Monstre, dont la première dédiée au tueur en série Jeffrey Dahmer a affolé les compteurs d’audience ces dernières semaines.

Questions pour un champion via Netflix

Ce jeudi 8 novembre 2022, Netflix a injecté dans son catalogue Triviaverse, un quiz interactif qui teste votre culture général. « Les catégories de questions vont de la science à l'histoire en passant par la culture pop et à tout ce que vous pouvez imaginer ou à peu près ! »

Si la plate-forme avait déjà expérimenté le concept avec Trivia Quest, Triviaverse décuple les possibilités. Il n’est plus question de piocher dans une sélection de trente épisodes aux questions fixes, identiques. Ici, le système pioche dans un catalogue de questions et autorise deux joueurs à s’affronter, en marge du mode solo.

A l’image des films et des épisodes interactifs, le quiz interactif est disponible « sur tous les appareils compatibles avec les expériences interactives de Netflix, notamment les Smart TV, lecteurs de streaming, consoles de jeu, navigateurs d'ordinateur et appareils mobiles. »

Deux autres tueurs pour l’anthologie Monstre

Avec 856 millions d’heures visionnées en 28 jours, Dahmer est un carton historique pour Netflix. On a tendance à l’oublier, mais la série est sous-titrée Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Ce mot Monstre désigne une anthologie, une suite de saisons censées s’intéresser chacune à une personnalité marquante de l’histoire criminelle.

Dahmer est le premier volet de cette anthologie et Netflix vient de donner le feu vert au développement de deux autres chapitres. Qui seront les tueurs choisis ? Aucune information à ce sujet n’est encore disponible.

Une deuxième saison pour The Watcher

Déjà aux commandes de Dahmer, les créateurs Ryan Murphy et Ian Brennan rencontrent également depuis le 13 octobre 2022 un grand succès avec The Watcher sur Netflix. Le casting est prestigieux (Noami Watts, Mia Farrow), l’intrigue alambiquée et mystérieuse. Les audiences sont au rendez-vous, au point de voir The Watcher et Dahmer dominer ensemble les classements Netflix du 10 au 23 octobre.

Il n’en fallait pas plus pour que Netflix commande une deuxième saison de The Watcher.

