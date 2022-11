Les 8 meilleures applications pour seniors à télécharger sur smartphone et tablette en 2022

Dans ces conditions, comment identifier les « apps » incontournables pour les seniors ? Celles susceptibles de les accompagner dans leur quotidien, leurs tâches, leurs escapades, leurs aventures ? Celles qui seront aussi intuitives que pertinentes ?

Si la tâche semble titanesque, pas de panique. Nous avons défriché pour vous les rayons du Google Play Store (Android) et de l’App Store (iPhone, iPad) à la recherche des 8 meilleurs « applis » pour les aînés.

1. Luggy, le carnet de voyage virtuel

Dès le lancement, l’application gratuite Luggy (Android, iPhone, iPad) fait dans la simplicité. Il suffit d’appuyer sur l’icône + pour créer son premier carnet de voyage sur smartphone ou sur tablette. Après avoir encodé la destination et les dates, il ne reste plus qu’à ajouter au fil de votre périple des photos, des lieux sur une carte et des notes.

+ Luggy, à téléchager sur le Google Play Store et l’App Store

L'application mobile Luggy. ©Internet

2. RespiRelax+, la respiration tout en décontraction

Gratuite sans la moindre entourloupe, l’application RespiRelax+ (Android, iPhone, iPad) vous aide à contrôler vos bouffées d’émotion et de stress via des exercices de cohérence cardiaque. Le principe est simple : un sablier apaisant vous indique comment rythmer vos cycles d’inspiration et d’expiration. Tout profit pour votre relaxation.

+ RespiRelax+, à télécharger sur le Google Play Store et l’App Store

3. Jeux de grille, des grilles en pagaille

C’est le revers de la médaille. Il sera nécessaire de supporter l’affichage régulier de publicités pour profiter gratuitement des centaines de grilles de mots-fléchés, de sudoku, de Takuzu et de mots-croisés de l’application Grilles en pagaille (Android). L’ergonomie est heureusement au rendez-vous. Prix pour se libérer à jamais de la pub : 2,49 €.

+ Jeux de grille, à télécharger sur le Google Play Store

4. Do this !, des listes et des tâches

La concurrence est vive dans le secteur des applications de gestion des listes de tâches. Certaines deviennent carrément des usinez à gaz bourrées de 1001 options. Heureusement, Do This !, à télécharger gratuitement sur le Google Play Store, ne tombe pas dans ce piège. Les listes sont éminemment simples à créer et gérer.

+ Do this !, à télécharger sur le Google Play Store

5. Daily Art, la dose quotidienne d’art

De la peinture à la sculpture, l’art sous toutes ses formes s’invite quotidiennement sur votre smartphone et sur votre tablette grâce à l’application gratuite Daily Art (Android, iPhone, iPad). Une fois par jour, l’« app » vous transmet spontanément une anecdote associée à une œuvre qu’il est possible d’observer sous toutes les coutures.

+ Daily Art, à télécharger sur le Google Play Store et l’App Store

L'application mobile Daily Art. ©Internet

6. Mes médicaments, les prescriptions dans la poche

L’application Mes médicaments de l’INAMI est loin d’être un modèle de convivialité, notamment dans sa procédure d’identification du patient. Mais les services ensuite rendus valent la peine de s’acharner. Concrètement, vous vous baladez avec vos prescriptions électroniques dans votre smartphone. Vous pouvez même réserver des médicaments dans votre pharmacie.

+ Mes médicaments, à télécharger sur le Google Play Store et l’App Store

7. Smart Tools 2, la trousse aux précieux outils

Il faut parfois oser débourser une poignée d’€ pour s’assurer les services d’une application qui sort du lot. Contre 3,5 €, cette trousse éclectique baptisée Smart Tools 2 rassemble dans une même « app » quinze outils pratiques. On retrouve une loupe puissante, une torche qui peut clignoter pour attirer l’attention, un sonomètre, un convertisseur d’unités, etc.

+ Smart Tools 2, à télécharger sur le Google Play Store

8. MapMyWalk, la motivation de marcher

Il existe des dizaines d’applications qui surveillent vos séances de marche, qui comptent vos pas et vos calories brûlées. Pourquoi choisir MapMyWalk (Android, iPhone) ? Pour sa dimension communautaire. La plate-forme vous connecte à vos connaissances, avec qui vous pouvez partager vos itinéraires, vos promenades, vos meilleurs coins.

+ MapMyWalk, à télécharger sur le Google Play Store et l’App Store