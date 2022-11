Faut-il quitter Twitter pour Mastodon ? 5 choses à savoir sur le réseau social qui veut profiter des frasques d’Elon Musk

Pour le formuler autrement : ceux qui redoutent l’ère Musk commencent à plier bagage, direction la plate-forme libre et open-source Mastodon.

Mastodon critique Twitter sur... Twitter

Conscient de l’opportunité unique de recruter des nouveaux membres, Mastodon appuie là où ça fait mal.

« Votre fil devrait être rempli de ce qui vous importe le plus, et non de ce qu'une entreprise pense que vous devriez voir », insiste la page d’accueil du site web du « réseau social qui n’est pas à vendre. » Mieux, le service d’origine allemande fait appel à son compte… Twitter pour critiquer et mordiller les mollets de son adversaire.

A la lumière des premières décisions d’Elon Musk, comme la monétisation de la certification d’un compte Twitter contre 8 $ par mois, faut-il quitter Twitter pour Mastodon ?

Avant de prendre votre décision, voici 5 choses à savoir sur l’outsider du moment.

1. Naissance en 2016, frémissements en 2017

L’Allemand Eugen Rochko publie en 2016 la toute première version de la plate-forme de microblogging baptisée Mastodon. Son ASBL éponyme assure la promotion du service, qui connait en avril 2017 une période de gloire temporaire.

A l’époque, le quotidien français Le Monde s’intéresse au phénomène dans cet article en ligne. « Plusieurs milliers d’internautes ont afflué sur le nouveau réseau social à la mode, souvent à la recherche d’une simplicité et d’une bonne humeur disparues (…) Il est beaucoup trop tôt par parler de vague migratoire : à ce stade, l’intérêt pour Mastodon relève de la pure curiosité, essentiellement de la part d’aficionados des outils numériques. »

2. Une plate-forme libre, open-source, décentralisée

En opposition radicale à Twitter, Mastodon est une plate-forme libre et open-source. Qu’est-ce que cela signifie ? Concrètement, le code originel du logiciel de base est librement disponible au téléchargement sur cette page web.

Tout le monde a le droit de le rapatrier pour l’étudier, le décortiquer et même le modifier pour l’améliorer, pour greffer de nouvelles fonctions et de nouvelles possibilités.

Toujours en opposition à Twitter, Mastodon s’appuie sur une structure décentralisée. Chacun est libre de créer un serveur Mastodon spécifique, éventuellement spécialisé dans une thématique, qui sera connecté à la fédération des serveurs Mastodon.

A noter : la politique de modération est propre à chaque serveur, le financement global est assuré par les dons, des sponsors et des particuliers via la plate-forme Patreon.

3. Une inscription et des débuts plus rugueux

Comment s’inscrire et créer son compte sur Mastodon ? Il faut d’abord et avant choisir un serveur Mastodon spécifique, ce qui change complètement la donne par rapport à Twitter et à son infrastructure unique, gérée par les seules équipes du réseau social américain.

Ici, tout est décentralisé. Qu’il soit géré par un particulier, un collectif ou une association, « chaque serveur Mastodon est totalement indépendant, mais capable d'interagir avec les autres pour former un réseau social mondial. »

Il est possible de choisir son serveur à partir de cette page web. Autre possibilité : opter pour un serveur francophone populaire comme mastodon.top. Important : créer son compte sur un certain serveur ne vous empêchera pas de suivre et d’interagir avec les utilisateurs originaires d’autres serveurs.

4. Des Pouet ! de 500 signes, sans algorithme, sans pub

Une fois l’inscription bouclée, les premiers pas sur Mastodon se feront sur le site web du serveur choisi, sur l’application officielle Mastodon, sur les applications tierces compatibles avec la plate-forme, etc.

L’environnement est quasiment une copie conforme de celui de Twitter. Le nouvel arrivant cherche des comptes à suivre dont les messages, des Pouet ! de maximum 500 signes, seront présentés chronologiquement sur la page d’accueil.

Mastodon met les points sur les i : « Aucun algorithme ou publicité qui vous fait perdre votre temps. Suivez n'importe qui sur n'importe quel serveur Mastodon depuis un seul compte et recevez ses messages dans l'ordre chronologique et faites vous votre coin de l'internet vous ressemblant. »

5. Un exode modeste et prudent

Même si l’emballement médiatique est certain, l’exode de Twitter vers Mastodon est pour l’instant très limité. Le 30 octobre 2022, le Petit Poucet se félicitait d’avoir enregistré 70.000 nouvelles inscriptions en vingt-quatre heures. Des chiffres qui ne sont pas de nature à bousculer à court terme l’ordre établi :

Twitter : 237,8 millions d’utilisateurs actifs par jour.

Mastodon : 587.000 utilisateurs mensuels actifs par… mois.

On constate aussi que certains comptes connus qui débarquent ces jours-ci sur Mastodon posent un pied prudent. Leur fil de messages est un héritage automatique de leurs tweets.