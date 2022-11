Proximus vous propose de tester gratuitement Internet à 10 Gbps : voici comment postuler

La fin du fil de cuivre

Piqûre de rappel : depuis 2017, Proximus met les bouchées doubles à l’heure d’étendre son réseau de fibre optique. Pour les particuliers, il s’agit essentiellement de remplacer, quartier par quartier, les derniers mètres de fils de cuivre qui connectent l’armoire de rue de l’opérateur à chaque domicile. Ces grands travaux sont généralement lourds. En ligne de mire : des trottoirs et des chaussées éventrés, des câbles tirés directement sur les façades, de nouveaux boîtiers à installer dans les habitations, etc.

La contrepartie, c’est la possibilité de pouvoir souscrire des abonnements et des packs Proximus Flex Fiber dont la vitesse et la stabilité de la connexion Internet sont nettement revus à la hausse par rapport au VDSL, la technologie précédente en voie de disparition. Dans les formules Flex, la vitesse de pointe du VDSL de Proximus plafonne à 100 Mbps (mégabits par seconde) en téléchargement. Dans les combinaisons Flex Fiber, la fibre optique est disponible dans trois vitesses : 120 Mbs, 350 Mbps et 1 Gbps (gigabit par seconde).

Les conditions pour postuler

Une quatrième vitesse sera bientôt disponible via cette option en développement baptisée Ultra Fiber. « La technologie fibre 10 Gbps permet d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 8,5 Gbps en téléchargement et 1 Gbps en envoi », se félicite l’ancien Belgacom. Vous souhaitez tester gratuitement Ultra Fiber de Proximus ? Voici les conditions à remplir pour postuler en ligne à cette adresse :

Être client Proximus Flex Fiber.

Habiter Liège, Namur, Bruxelles, Gand ou Anvers.

D’autres critères interviendront ensuite dans le processus de sélection qui vise à choisir un maximum de 250 clients. « Proximus tiendra compte de la distance entre votre raccordement fibre et votre modem fibre, l’accessibilité du point de raccordement fibre et de votre modem fibre, la localisation de votre modem fibre par rapport à votre b-box 3/Internet Box, le nombre de Wi-Fi boosters, l’accessibilité du câble réseau... »

Gratuit jusqu’en février 2023 et nouveau matériel

« Pour tester en avant-première l’option Ultra Fiber », précise l’opérateur, « vous devez souscrire à cette dernière. La souscription sera gratuite jusqu’au mois de février inclus. Passé cette date, votre essai gratuit deviendra automatiquement payant et vous coûtera € 30/mois, sauf si vous résiliez votre abonnement avant la fin de cette période. Pour profiter de la technologie 10 Gbps, votre matériel actuel doit être remplacé. Un rendez-vous d’installation devra être fixé. Un technicien viendra chez vous à la date fixée pour installer gratuitement votre Internet Box + et votre nouveau boîtier ONT qui sert à relier votre box au réseau de fibre optique. Si vous disposez de Wi-Fi Boosters, ces derniers seront également remplacés par des Wi-Fi Boosters +.

En cas de résiliation de l’option Ultra Fiber, vous serez invité à retourner votre Internet Box + et vos éventuels Wi-Fi Boosters +. Vous serez remis sur votre abonnement internet précédent et ses spécificités propres. Vous recevrez également via la poste le matériel adéquat, une nouvelle Internet Box (et si applicable, un/des Wi-Fi Booster(s)). »

Deux éléments majeurs sont à retenir de ce discours :