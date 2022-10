5 conseils pour sécuriser votre smartphone et limiter les risques de piratage

"L’utilisation des smartphones est de plus en plus intensive: on les utilise de plus en plus jeune, de plus en plus longtemps et pour des applications de plus en plus diverses. Les criminels et les escrocs y voient une belle opportunité", rappelle le CCB.

La principale source d’infection des appareils est le téléchargement d’ applications douteuses, pointe encore le CCB. Une fois installées sur votre appareil, ces apps vérolées peuvent détourner vos informations sensibles: mots de passe, liste de contacts, code bancaire…

Elles peuvent aussi profiter de votre terminal pour tenter d’en infecter d’autres, en envoyant par exemple des messages à vos contacts. L’effet boule de neige est alors enclenché si vos amis se laissent avoir et infectent à leur tour leur smartphone.

5 étapes pour mieux protéger son smartphone

Pour se prémunir des mauvaises surprises, le Centre pour la Cybersécurité Belgique rappelle cinq conseils de bon sens:

Téléchargez des applications uniquement sur des magasins d’app fiables et reconnus (App Store pour les iPhones, Google Play Store pour Android…). Ce n’est pas la protection ultime, mais cette première étape permet un premier contrôle.

Détectez les messages suspects. Restez toujours très prudent lorsque vous recevez un e-mail ou un SMS vous demandant de télécharger une application . Si vous téléchargez une application par le biais d’un store d’applis peu sécurisé, il est probable que cette application soit dangereuse, voire que ce soit un virus.

Arrêtez immédiatement l’installation de l’application si votre smartphone vous signale que l’application n’est pas fiable.

L’installation d’une application nécessite souvent l’ accès à d’autres données : par exemple, à vos photos, vos contacts ou votre localisation. Autorisez cet accès uniquement si ces données sont nécessaires et utiles pour l’utilisation de l’application. Vérifiez également de temps en temps quels accès vous avez octroyé aux applications.

Ne tardez pas à effectuer les mises à jour qui vous sont proposées. Un appareil et des applications à jour permettent d’obtenir les dernières protections de sécurité notamment.

D’autres conseils sont disponibles sur safeonweb.be, initiative du CCB.