Cette version de Windows sera abandonnée par Microsoft dans 3 mois exactement

Si Windows 8.1 continuera de fonctionner sur les ordinateurs qui font encore appel à ses services, l’Operating System (OS) deviendra plus vulnérable que jamais. Explications.

+ Vidéo : la bande-annonce de lancement de Windows 8.1 en octobre 2013 :

Deux phases puis la fin de la prise en charge

Chaque version de Windows est associée à un cycle de vie ponctué de deux phases essentielles :

Le support standard.

Le support étendu.

Le support standard est la phase pendant laquelle Microsoft accompagne activement l’usage et le développement du système d’exploitation. La firme de Redmond (USA) injecte à cadence régulière de nouvelles fonctionnalités et des corrections, en marge des indispensables rustines et patchs de sécurité.

Si la durée du support standard est parfois variable, essentiellement en fonction de la popularité de l’OS, celle du support étendu est généralement limitée à cinq ans. C’est une sorte de phase de lente euthanasie pendant laquelle Microsoft se contente du strict minimum. Seules subsistent les mises à jour qui colmatent les failles de sécurité.

Les hackers à l’affût

Après le support étendu, c’est la fin de la prise en charge, une mort clinique que Windows 8.1 connaîtra le 10 janvier 2023. A partir de cette date, Windows 8.1, lancé en octobre 2013, ne bénéficiera plus de la moindre correction censée assurer sa sécurité.

C’est souvent le moment que choisissent les hackers pour placer des attaques via des portes dérobées qui resteront à jamais ouvertes.

Un répit jusque octobre 2025

Pour éviter ce scénario catastrophe, Microsoft vous conseille de migrer sur Windows 11 ou sur Windows 10 si votre machine n’est pas compatible avec la toute dernière version du système d’exploitation.

« La plupart des appareils Windows 8.1 ou Windows 8 ne répondront pas aux exigences matérielles pour la mise à niveau vers Windows 11 », concède Microsoft. « Comme alternative, les PC compatibles Windows 8 et 8.1 peuvent être mis à niveau vers Windows 10 en achetant et en installant une version complète du logiciel. Avant d’investir dans une mise à niveau vers Windows 10, veuillez considérer que Windows 10 ne sera plus pris en charge à compter du 14 octobre 2025. »

Comme le souligne Microsoft, Windows 10 sera laissé à l’abandon à son tour à partir du 14 octobre 2025.