Cet immense service Google va s’éteindre le 18 janvier 2023 : les remboursements arrivent bientôt

Le grand show en novembre 2019

Le 19 novembre 2019, Google lance dans quatorze pays Google Stadia, son Netflix du jeu vidéo. La Belgique fait partie des élus. Le timing n’est pas anodin. Le colosse devance de douze mois le lancement des consoles de nouvelle génération (PlayStation 5 de Sony, Xbox Series S/X de Microsoft).

Vieux principe, nouvelle vision

Le message est clair. Le jeu vidéo à l’ancienne est condamné. Pourquoi investir dans une console couteuse quand une simple connexion Internet suffit pour profiter des jeux en streaming ? Si le concept du « cloud gaming » n’est pas neuf, Google entend le vulgariser, le démocratiser, le populariser.

Principe du « cloud gaming » : les tâches de calcul (graphismes, sons, animations…) sont confiées à des machines externes, disséminées dans le « cloud ». Au fur et à mesure de la progression dans le jeu, ces serveurs envoient les données au compte-gouttes, en streaming, au joueur connecté via Internet et une application installée sur un ordinateur, un smartphone, une tablette, une smart TV…

Catalogue maigrichon

Dans sa version Pro, Stadia s’appuie à l’époque sur une manette spécifique, une clé Chromecast Ultra à brancher sur la TV et à Internet, trois mois d’abonnement et d’accès au catalogue de jeux vidéo, tout ça contre 129 €. Prix une fois la promotion consommée : 9,99 € par mois. La sélection initiale est maigrichonne, avec seulement 19 titres (Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Odyssey, Metro Exodus…).

Le clé Chromecast Ultra vous connecte aux jeux de Google Stadia via votre connexion Internet. La manette complète l'arsenal pour vous autoriser à jouer en streaming.

Bref, malgré l’enthousiasme et la confiance de Google, c’est un pétard mouillé. En mars 2020, l’arrivée de Stadia Base en complément de Stadio Pro peine tout autant à convaincre. Si le service basique est gratuit, il est nécessaire d’acheter chaque jeu à l’unité au prix fort avant d’en profiter en streaming.

Connexion rapide requise

Si le catalogue est faible, Google Stadia délivre malgré tout une expérience convaincante, à condition de disposer d’une connexion Internet stable et rapide. C’est le d’ailleurs talon d’Achille de tous les services de « cloud gaming ». La qualité de l’expérience repose notamment sur celle de la connexion.

Quid de l’adoption par le grand public ? Force est de constater que malgré les immenses qualités de services comme GeForce Now de Nvidia et Xbox Cloud Gaming de Microsoft, le « cloud gaming » dépasse difficilement les frontières des joueurs aguerris et des technophiles. Le réflexe qui prédomine reste plus que jamais l’achat d’une console et de jeux sur disques et en version digitale.

Vague de remboursements en vue

Maintenant que la mort de Google Stadia est programmée, l’expert de la recherche va procéder à toute une série de remboursements des clients lésés, comme le précise cette page.

« Nous proposerons des remboursements pour tous les achats de matériel Stadia (manette Stadia, Founders Edition, Premiere Edition, et pack « Jouer et regarder avec Google TV ») effectués via le Google Store, et les transactions logicielles (achats de jeux et extensions) via le Stadia Store. Les abonnements Stadia Pro ne sont pas remboursables, mais vous pourrez continuer à jouer à des jeux dans Stadia Pro sans frais supplémentaires jusqu’à la fin de la période d’arrêt du service. »

Dans la plupart des cas, il ne sera pas nécessaire de restituer le matériel.

« La plupart des achats de matériel (manette Stadia, Founders Edition, Premiere Edition et pack « Jouer et regarder avec Google TV ») effectués directement auprès de Google n’ont pas besoin d’être retournés. Vous trouverez plus d’informations sur la façon d’obtenir un remboursement pour l’achat de matériel Stadia dans les semaines à venir. »