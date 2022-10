Proximus : voici les clients qui ont le droit de demander la nouvelle box Wi-Fi 6

Débit Wi-Fi revu à la hausse

Dans le petit monde des opérateurs télécoms, le modem est le pilier de votre connexion Internet à la maison. Connecté au réseau par la prise murale, le boîtier injecte le signal Internet au cœur de votre habitation via le Wi-Fi et les ports Ethernet auxquels se branchent les câbles réseau.

La capacité du signal Wi-Fi constitue justement l’innovation majeure de la nouvelle Internet Box de Proximus. En ligne de mire : la compatibilité avec la norme Wi-Fi 6 (802.11ax), qui promet sur papier un débit maximal de 10 Gbps (gigabit par seconde) à condition de se connecter avec un appareil Wi-Fi 6.

Proximus estime qu'un smartphone comme le Samsung Galaxy S22 Ultra bénéficiera via le modem Internet Box d'une connexion Wi-Fi deux fois plus rapide que via la b-box 3.

« Les premiers en Belgique »

Prenons un exemple concret :

Vous possédez un abonnement Proximus Flex Fiber Gigabit (79,99 € par mois) qui marie Internet à 1 Gbps (gigabit par seconde) grâce à la fibre optique et la TV digitale.

L’Internet Box diffuse un signal Wi-Fi à la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) dont la capacité théorique est dix fois supérieure à celle de votre connexion Internet.

Vous investissez dans un iPhone 13 compatible Wi-Fi 6, ce qui vous permet de bénéficier à la maison d’une connexion sans fil ultra rapide.

« On sera le premier opérateur à lancer un Wi-Fi 6, se félicitait en février 2022 Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, c’est-à-dire le Wi-Fi qui va permettre vraiment de capturer tout l’intérêt d’avoir des connectivités haut débit, qui va apporter une plus grande stabilité d’utilisation. Vitesse, stabilité, couverture, sécurité, ce sont les atouts clés du Wi-Fi 6. On va être les premiers en Belgique à pouvoir donner ça à nos clients. »

Distribution à grande échelle

Initialement réservé aux nouveaux clients fibre optique et packs VDSL haut de gamme, le modem Internet Box est désormais envoyé aux titulaires d’un pack éligible qui en font la demande au 0800/33.800. Voici les packs considérés comme éligibles selon cette info repérée sur les forums de Proximus :

Flex avec expérience supérieure (+11€/mois)

Flex (Fiber) XS+

Flex (Fiber) Ambassador

Beats/Belfius Flex (Fiber)

Pack Flex SE (Business Flex Fiber Essential, Business Flex Fiber, Business Flex (Fiber) Premium)

Pas de miracle avec les murs et la distance

L’intérêt du Wi-Fi 6 dépasse le seul cadre de la vitesse de la connexion sans fil. Une box Wi-Fi 6 réduit la latence, la congestion sur le réseau, sa propre consommation électrique ainsi que celle des appareils qui se connectent à elle. Elle accepte également un plus grand nombre d’appareils connectés simultanément.

Là où le Wi-Fi 6 ne peut pas faire de miracle, c’est au niveau de la propagation du signal Wi-Fi, qui bute sur les murs épais, qui diminue au fil de la distance parcourue. Pour obtenir un Wi-Fi stable et performant dans toute son habitation, il est souvent nécessaire de faire appel à des répéteurs Wi-Fi, des prises CPL (courant porteur en ligne), etc.

Le décodeur TV V5 en fin de parcours

En marge des modems, Proximus gère un deuxième parc d’appareils essentiels à ses abonnements et à ses packs : les décodeurs TV. A ce niveau, un grand chantier est en cours : le remplacement des 220.000 décodeurs V5 (version 5) de 2013 par le modèle Android TV de 2020.