Proximus va enfin basculer en HD ces trois chaînes étrangères populaires

En Belgique, les services de télévision digitale de Proximus, VOO, Orange ou encore Telenet n’arrivent pas encore à proposer 100% de chaînes codées et relayées en haute définition (HD). Peu importe l’évolution des normes et des téléviseurs, toute une série de canaux sont diffusés en définition standard (SD). Résultat : une image imprécise, à la frontière de la netteté et du flou.