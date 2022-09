Les nouveautés de la TV de Proximus : une nouvelle chaîne et trois canaux qui basculent en HD

A contrario, son concurrent Telenet n’a pas hésité à diffuser un communiqué de presse circonstancié pour célébrer la même arrivée sur son propre service. Depuis le 23 septembre 2022, W-Sport est disponible dans le bouquet de base de Telenet TV, sur le canal 624 à Bruxelles et en Wallonie, sur le canal 219 en Flandre.

En français dès 2023 ?

Si la chaîne est diffusée en anglais sur Proximus Pickx et Telenet TV, « W-Sport proposera également une version française de la chaîne, et ajoutera éventuellement des compétitions belges à son offre », précise Telenet. Echéance probable : 2023.

Quant au contenu, « l’offre de W-Sport est vaste et diversifiée. Le football fait l’objet d’une attention particulière, notamment la Premier League féminine et les compétitions féminines italiennes, allemandes et néerlandaises. »

« La chaîne possède également les droits du tournoi de basket-ball PAC12, de la Super League triathlon, du Global Champions Tour en équitation et des championnats du monde de boxe IBA. En plus de tous les reportages en direct, des documentaires et des émissions autour du sport féminin sont également au programme, notamment sur Simone Biles, Venus Williams et Naomi Osaka. »

Telenet promet ainsi « 1 000 heures de couverture en direct par an ».

Trois chaînes désormais en haute définition

En marge de la disparition de eSports One (août 2022) et de l’ajout de W-Sport (septembre 2022), l’actualité récente de Proximus Pickx est marquée par le basculement en HD (haute définition) de trois canaux :

Disney Junior FR (canal 32)

Science et Vie TV (canal 77 via le bouquet Pickx Mix)

Histoire TV (canal 78 via le bouquet Pickx Mix)

Si les trois chaînes italiennes Rai 1, Rai 2 et Rai 3 avaient déjà bénéficié de ce passage de la SD (définition standard) à la HD en juillet 2022, d’autres canaux étrangers attendent toujours, comme la BBC (Royaume-Uni), ARD et ZDF (Allemagne).