De l’iPhone 13 à l’iPhone 14, le prix du remplacement de la batterie explose : +58,6% !

C’est une hausse vertigineuse de 44 € (+56,6%) par rapport aux 75 € réclamés pour remplacer la batterie de n’importe quel iPhone 13. La nouvelle génération d’appareils est clairement pénalisée, comme le montre le tableau ci-dessous.

Modèle Prix du remplacement de la batterie Capacité de la batterie iPhone 14 Pro Max 119 € 4323 mAh iPhone 14 Pro 119 € 3200 mAh iPhone 14 Plus 119 € 4323 mAh iPhone 14 119 € 3279 mAh iPhone 13 Pro Max 75 € 4352 mAh iPhone 13 Pro 75 € 3095 mAh iPhone 13 75 € 3240 mAh iPhone 13 mini 75 € 2438 mAh iPhone 12 Pro Max 75 € 3687 mAh iPhone 12 Pro 75 € 2815 mAh iPhone 12 75 € 2815 mAh iPhone 12 mini 75 € 2227 mAh iPhone 11 Pro Max 75 € 3969 mAh iPhone 11 Pro 75 € 3046 mAh iPhone 11 75 € 3110 mAh iPhone XS Max 75 € 3174 mAh iPhone XS 75 € 2658 mAh iPhone X 75 € 2716 mAh iPhone XR 75 € 2942 mAh iPhone 8 Plus 55 € 2691 mAh iPhone 8 55 € 1821 mAh iPhone SE (2022) 55 € 2018 mAh iPhone SE (2020) 55 € 1821 mAh iPhone SE (2016) 55 € 1624 mAh

La barrière des 1000 € franchie

Piqûre de rappel, Apple a présenté quatre nouveaux iPhone le mercredi 7 septembre 2022 :

iPhone 14 (à partir de 1019 €)

iPhone 14 Plus (à partir de 1169 €)

iPhone 14 Pro (à partir de 1329 €)

iPhone 14 Pro Max (à partir de 1479 €)

Pour la première fois de son histoire, la firme exige plus de 1000 € pour le modèle de base.

La stupéfiante évolution du prix de l’iPhone d’Apple : +62% depuis l’iPhone 4 de 2010

Au compte-gouttes, le colosse de Cupertino (USA) livre les infos sur les tarifs des réparations. Ceux appliqués pour le remplacement de l’écran cassé ou fissuré donnent le tournis : 338,99 € (iPhone 14), 405 € (iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro), 489 € (iPhone 14 Pro Max).

iPhone 14 : les tarifs hallucinants pour remplacer l’écran cassé sont tombés

Bref, l’écran et la batterie de l’iPhone 14 sont logés à la même enseigne en cas de réparation. Les prix sont frappés d’une sévère augmentation par rapport à la génération précédente.

Faible évolution de la capacité

Pour l’écran, c’est en partie explicable. Celui de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 14 Pro par exemple s’appuie sur la technologie OLED LTPO, probablement plus couteuse que l’OLED classique.

Pour la batterie, il est beaucoup plus compliqué de trouver une explication rationnelle. Comme le montre le tableau ci-dessus, les capacités exprimées en mAh (milliampère-heure) évoluent peu.

Pour le formuler autrement : l’augmentation de la capacité de la batterie est trop faible que pour justifier l’inflation tarifaire. Les plus pointilleux remarqueront que l’iPhone 14 Pro Max abrite une batterie un brin moins généreuse (4323 mAh) que celle de l’iPhone 13 Pro Max (4352 mAh).

Tout au plus peut-on deviner que les opérations pour accéder aux entrailles de l’iPhone 14 sont plus chronophages, ce qui réclamerait plus de manipulations et donc plus de main d’œuvre.

35 étapes pour remplacer la batterie de l’iPhone 13

Changer de batterie est une opération qui permet de retrouver une autonomie digne de ce nom.

Comme le souligne le spécialiste de la réparation iFixt, « les batteries d’iPhone se dégradent à l’usage. Au fil du temps, leur capacité de charge baisse. Les batteries d’Apple sont estimées tenir 80 % de leur charge pendant près de 500 cycles, ce qui équivaut à environ 18–24 mois pour la plupart des utilisateurs. La détérioration des éléments chimiques de votre batterie peut causer le ralentissement de votre iPhone. »

Si vous souhaitez la remplacer vous-même sur un iPhone 13, le tutoriel d’iFixit détaille la délicate opération qui nécessite 35 étapes et des outils spécifiques.

+ Vidéo : les étapes et les outils nécessaires pour remplacer la batterie d’un iPhone 13

Le retour (ou presque) du pourcentage de batterie

Depuis l’iPhone X de 2017, les iPhone aux bordures minimalistes qui privilégient l’encoche n’affichent plus le pourcentage de batterie disponible dans le coin supérieur droit de l’écran. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour certains utilisateurs, c’est un motif de grogne permanente.

L’arrivée cet automne de iOS16, la nouvelle version du système d’exploitation mobile, va régler ce problème… sauf sur quatre modèles qui resteront punis.

Après installation d’iOS16, la plupart des iPhone avec encoche afficheront le pourcentage directement dans le petit icone rectangulaire qui représente la batterie et son niveau de charge.

La prochaine mise à jour majeure du système d'exploitation iOS va rétablir sur certains iPhone l'affichage du pourcentage du niveau de la batterie. ©macrumors

C’est clairement une solution évidente qui aurait pu / aurait dû être appliquée depuis longtemps. Sans qu’une explication ne soit donnée, l’iPhone XR, l’iPhone 11, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini seront privés de cette fonctionnalité.