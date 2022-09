« 5000 € ou je t’attaque à l’acide » : l’arnaque du tueur à gages arrive par mail en Belgique

Rédiger dans un néerlandais approximatif, la missive n’y va pas par quatre chemins au moment de faire paniquer sa cible et de l’inciter à payer 5000 € à un parfait inconnu retranché dans l’ombre. Pour faire court : votre tête est mise à prix, un tueur à gages est à vos trousses, il menace de vous asperger d’acide si jamais vous ne lui versez pas de l’argent dans les 48 heures.

Le texte du courrier électronique de phishing est une adaptation en néerlandais du "hitman scam", l'arnaque du tueur à gages.

« Un escroc, détaille Safeonweb, se faisant passer pour un tueur à gages vous contacte au hasard et vous dit qu’il a été engagé pour vous tuer ou vous blesser, mais que vous serez épargné si vous versez de l’argent. Le criminel vous défend d’appeler la police. Si vous contactez l’escroc, il vous donnera ses coordonnées bancaires pour payer l’argent. Ce type d’escroquerie vise à vous effrayer pour que vous transfériez de l’argent sans aide ni information supplémentaire. »

Evidemment, tout est faux et ce courrier de phishing joue sur le registre de la peur pour vous faire baisser la garde et vous inciter à débourser le montant réclamé.

Ne pas répondre, ne pas payer

Comme le conseille Safeonweb, « ne répondez pas à ces messages et supprimez-les immédiatement. Ces messages sont envoyés de manière aléatoire. Si vous répondez au message, vous signalez que votre adresse électronique est utilisée et que vous risquez de vous faire à nouveau escroquer. »

Avant de poursuivre : « N’envoyez jamais d’argent et ne donnez jamais les détails d’une carte de crédit, d’un compte en ligne ou des informations personnelles à une personne que vous ne connaissez pas. Si vous avez transféré de l’argent, contactez votre banque dès que possible. Si la personne continue à vous menacer, contactez la police. Mettez vos amis et votre famille en garde contre ce type d’escroquerie. »

Proximus et le Centre Cybersécurité au centre des dernières vagues

Les vagues de courriers électroniques de phishing se succèdent à cadence régulière dans nos boîtes de courrier électronique. Ces messages agitent généralement une menace ou une récompense à l’heure de tromper notre vigilance.

Parmi les vagues marquantes de ces dernières semaines, on peut relever :

