Proximus remplace 63.000 décodeurs TV : êtes-vous concernés ?

« Nous avons remarqué que vous avez encore une ancienne version de notre TV Box », indique l’ancien Belgacom. « C’est pourquoi nous vous proposons de remplacer gratuitement votre TV Box actuelle par une nouvelle. Vous recevrez votre nouvelle TV Box via bpost. Votre ancienne TV Box cessera de fonctionner un mois après réception de la nouvelle TV Box. Veuillez donc raccorder au plus vite la nouvelle TV Box. »

Le décodeur V5 (à gauche) entre dans un cycle de remplacement obligatoire imposé par Proximus ©Internet

Le disque dur, le maillon faible

Dans cette formule, le V5 est remplacé par le V7 (version 7) de 2020, un boîtier animé par Android TV dont les bugs irritent certains clients. Le disque dur du V5 est pointé comme le maillon faible qui justifie cet échange forcé. « Un problème a été détecté au niveau de la santé du disque dur », nous précise Proximus.

Entre août et septembre, l’ancien Belgacom entend ainsi retirer de la circulation 63.000 appareils V5 sur les 220.000 que compte son parc de 1.731.000 décodeurs TV. Après cette première vague, il restera donc 157.000 V5 à envoyer au rebut au profit du V7.

Avec le V7, Proximus fait le pari d'un décodeur ouvert qui permet d'installer toute une série d'applications complémentaires. ©Proximus

Une partie des enregistrements perdue

Sur les forums en ligne de Proximus, cette opération est largement commentée. Parmi les questions sensibles : un client mécontent du nouveau V7 sous Android TV peut-il demander le remplacement par un décodeur d’ancienne génération (V5 Compact, V6) ? « Cela se discutera au cas par cas », concède Proximus. « Le futur, c’est le V7 et nos équipes travaillent d’arrache-pied pour corriger les bugs via des mises à jour régulière. Il ne faut pas oublier non plus que ce boîtier Android TV est moins énergivore. »

La procédure de remplacement n’est pas indolore pour le client. Des enregistrements seront perdus dans la transition. « Vos enregistrements des 60 derniers jours sont automatiquement transférés sur votre nouvelle TV Box. Ceux de plus de 60 jours ne peuvent pas être conservés. »

Entre août et septembre 2022, Proximus remplace 63.000 des 220.000 décodeurs TV V5 (version 5) encore installés chez ses clients Pickx. En cause : un souci potentiel avec le disque dur de l’appareil. Les clients sont prévenus par courrier et reçoivent ensuite un colis bpost qui contient le décodeur V7 sous Android TV. L’ancien boîtier est désactivé dans le mois qui suit la réception du nouveau. Le décodeur V7 sous Android TV subit nombre de critiques pour ses bugs et ses caprices, mais Proximus assure que les mises à jour les élimine les uns après les autres.

