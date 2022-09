Nouveauté sur Google Maps: l’application lance des itinéraires permettant d’économiser du carburant

Google Maps calcule, sur la base de différents paramètres - type de route, vitesse, densité du trafic - si un itinéraire plus lent constitue une alternative plus écologique. L’application indiquera alors combien de temps la voiture devra rouler et combien cela permettra d’économiser en carburant.

Le calcul dépend du type de moteur (essence, diesel, hybride ou électrique) et l’itinéraire peut donc différer en fonction de la motorisation. Une voiture diesel est par exemple plus efficace à des vitesses plus élevées, tandis qu’une hybride l’est davantage dans le trafic avec arrêt, selon Google.

Ceux qui souhaitent toujours emprunter le chemin le plus rapide pourront désactiver cette fonction.

L’entreprise américaine n’a pas souhaité indiquer si elle allait également introduire cette technologie dans son autre application de navigation, Waze.